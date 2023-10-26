29 Ekim İstanbul’da Ücretsiz Konser Programı: Bu Cumhuriyet Bayramı İstanbul’da Hangi Ünlü Sanatçılar Sahne Alacak?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de büyük bir heyecanla kutlanacak. Bu özel gün, yüzlerce etkinlikle dolup taşacak. Özellikle İstanbul'da birbirinden renkli ve çeşitli konserler, vatandaşları müziğin ritmiyle buluşturacak. İşte 2023 Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da gerçekleşecek olan bazı etkinlikler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de büyük bir heyecanla kutlanacak. Bu özel gün, yüzlerce etkinlikle dolup taşacak. Özellikle İstanbul'da birbirinden renkli ve çeşitli konserler, vatandaşları müziğin ritmiyle buluşturacak. İşte 2023 Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da gerçekleşecek olan bazı etkinlikler:
28 Ekim Cumartesi – Maltepe Etkinlik Alanı Programı
- Melike Şahin'in eşsiz performansıyla başlayan konser serisi
- Mardrigal'ın dinleyenleri büyüleyen şarkıları
- Rap müziğin sevilen ismi Ozbi
- Gazapizm'in enerjik sahne şovu
- Türk halk müziği sanatçısı Selçuk Balcı
- Farklı tarzlarıyla Nova Norda ve Kolektif İstanbul
29 Ekim Pazar – Maltepe Etkinlik Alanı Özel Programı
- İskender Paydaş ve Orkestrası'nın eşsiz performansı
- Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Kubat
- Rock müziğin vazgeçilmezi Duman
- Mazhar Alanson, Adamlar, Edis ve Sıla'nın solo ve düet performansları
- Zülfü Livaneli'nin unutulmaz şarkıları ve özel orkestra eşliğindeki performansları
Diğer İstanbul İlçelerinde 29 Ekim Özel Konserleri
- Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda Derya Uluğ
- Ataşehir Bulvarı'nda sahne alacak olan Sertab Erener
- Kartal Meydanı'nda pop müziğin sevilen ismi Hadise
- Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, Küçükçekmece'de duygusal şarkılarıyla Cem Adrian
- Marmara Caddesi Havuz Meydanı, Avcılar'da Hilmi Yarayıcı ve Can Gox'un eşsiz performansı
- Maçka Parkı, Şişli'de yeniden sahnede Melike Şahin
- Ve son olarak, Caddebostan Etkinlik Alanı'nda Zülfü Livaneli'nin unutulmaz şarkılarıyla kulakların pası silinecek.
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