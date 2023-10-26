29 Ekim İstanbul’da Ücretsiz Konser Programı: Bu Cumhuriyet Bayramı İstanbul’da Hangi Ünlü Sanatçılar Sahne Alacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de büyük bir heyecanla kutlanacak. Bu özel gün, yüzlerce etkinlikle dolup taşacak. Özellikle İstanbul'da birbirinden renkli ve çeşitli konserler, vatandaşları müziğin ritmiyle buluşturacak. İşte 2023 Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da gerçekleşecek olan bazı etkinlikler: