Replikleriyle hafızalarımıza kazınan, kimimizin unuttuğu; kimimizin hala müptelası olduğu, ortak dertlerimizi, acılarımızı, mutluluklarımızı izlediğimiz ve o döneme adını altın harflerle yazdıran Yeşilçam klasikleri tek bir albümde buluşarak Elvan Elvan'ın güzel sesinde yeniden hayat buldu.

Dinlemeye doyamayacağınız albüm; her daim müziğe kucak açan, müzik olmazsa yaşayamayan tüm müzikseverlere yarım asırlık bir hediye niteliğinde nice hayatlara fon müziği olacak... “Yeşilçam Esintisi”, müzikalitesiyle ve Elvan Elvan'ın hayat verdiği şarkıların yeni renkleri eşliğinde beklentileri fazlasıyla karşılayacak. Sound olarak çeşitlilik sağlanan albümde birbirinden farklı tarzlar duyulsa da dinleyicisini duru sesiyle sarıp sarmalayan sanatçı; bütünlüğü ve dengeyi başarılı bir şekilde sağladı.

Toplam 12 şarkıdan oluşan “Yeşilçam Esintisi” albümünün müzik yönetmenliği Hakan Güngör'e, düzenlemeleri ise Tolga Kılıç'a ait.

Albümün öne çıkanlarından sözü ve müziği A. Baki Çallıoğlu'na ait olan “Unut Sevme Beni” şarkısı ise Alişan Günay yönetmenliğinde kliplenerek izleyicisiyle buluştu. Yeşilçam sinemasını andırarak izleyicisinde naif ve samimi hisler yaratan atmosferde çekilen klip, İstanbul'da 1 günde kalabalık bir ekip eşliğinde tamamlandı.

Albüm içerisinde yer alan şarkılar ise sırasıyla; “Olmaz Olsun”, “Dert Ortağım Benim”, “Gözlerime Bak da İnan”, “Gözleri Aşka Gülen”, “Sonbahar Rüzgarları”, “Tövbeler Tövbesi”, “Rüyalar Gerçek Olsa”, “Unut Sevme Beni”, “Sevil Neşelen”, “Dudaklarında Arzu”, “Arım Balım Peteğim”, “Yalancı Yarim.”

''Elvan Elvan''ın yeni albümü ''Yeşilçam Esintisi'' Samuray Müzik markasıyla ve Avrupa Müzik dağıtımıyla tüm müzik platformlarında ve klipleri Müzik Play kanalında yayında!