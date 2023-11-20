YÖK, yapay zeka alanına yeni bölümler ve etik mevzuatı getiriyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, , YÖK'ün yapay zeka çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Yapay zeka uygulamalarının, üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetleri, araştırma ve geliştirme hatta sosyal hizmet çalışmalarında etkili olacağını öngördüklerini ifade eden Özvar, bir yandan da toplumun, yoğun tartışmaların yürütüldüğü yapay zeka alanındaki uygulamalardan istifade ettiğini anlattı.

Dünya genelinde çok daha uzak gelecekte etkili olması düşünülen yapay zekanın çok hızlı ilerlediğini ve kabul gördüğünü vurgulayan Özvar, "Yapay zeka, Yükseköğretim Kurulunun temel gündem maddelerinden biri haline geldi. İki seneden beri hazırlıkları devam eden yapay zekayla ilgili çalışmalarımızın sonuna geldik." diye konuştu.

"Yapay zekanın kısıtlanmasını değil kurallarla teşvik edilmesini istiyoruz"

Özvar, konu hakkında yürüttükleri çalışmalardan birinin "yapay zeka üzerine akademik etik yönetmeliği" konusunda olduğunu belirterek, "Yönetmelik üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde üniversitelerimizin yapay zeka uzmanları ve hukukçularla bir araya gelmek suretiyle yapay zeka üzerine akademik etik programı açıklayacağız." bilgisini verdi.

Yapay zekayı, pek çok yüksek lisans, doktora hatta lisans öğrencisinin etkin kullandığını bildiklerini aktaran Özvar, şöyle devam etti:

"Fakat bu kullanımın hiç şüphe yok ki etik, ahlaki çerçevesinin olması gerekiyor. Entelektüel veya fikri mülkiyet hakları bakımından yapay zeka, bütün dünyada tartışılan çok önemli bir konu. Bu bakımdan bizler akademik faaliyetlerde, yapay zeka çalışmalarının engellenmesi, kısıtlanması değil belirli kurallar çerçevesinde teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bakımdan, yapay zekanın yasaklanması değil tam aksine kontrollü bir çerçevede bütün akademisyenlerin, öğrencilerin, bilim insanlarının kullanmaları ve üzerine çalışmaları gerektiğine inanıyoruz.

Yapay zeka etik mevzuatını bütün üniversitelere şamil kılmak üzere önümüzdeki günlerde kamuoyuyla ve üniversitelerimizle paylaşacağız. Lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans gibi alanlarda bütün öğrencilerimizin yapay zekadan ilgili etik kurallara göre istifade etmelerini isteyeceğiz."

Adaylara, "bilişim" ve "yapay zeka" ağırlıklı program tercihi tavsiyesi

YÖK Başkanı Özvar, yapay zekanın meslekler üzerinde de önemli etkilerinin olacağına işaret ederek bu konuda YKS'deki yenilikleri şöyle anlattı:

"Üniversitelerde meslek kazandıran programlar bakımından da yapay zekanın ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl ve sonraki yıllarda, gerek yapay zeka gerekse bilişim teknolojilerine dair ön lisans, lisans, lisansüstünde yeni programlar açmak suretiyle üniversite sınavına girecek adaylarımıza yeni iş alanlarında çalışabilecekleri imkanlar sunmayı planlıyoruz.

2024'te 10'a yakın bilişim teknolojileri ve yapay zeka üzerine programlar ilan edeceğiz ve bunları YKS kılavuzunda muhtelif üniversitelerin çatısı altında adaylara sunacağız. Bu çalışma, Yükseköğretim Kurulunun son yıllarda yapmış olduğu program yenilikleri, geleceğin meslekleri bakımından en önemli çalışmalardan bir tanesini oluşturuyor."

Erol Özvar, "Adaylarımızdan bilhassa program tercihinde bilişim ve yapay zeka ağırlıklı programları tercih etmelerini, onun üzerine çalışmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

"Programlara 'iletişim' ve 'bilişim' aşısı yapmak istiyoruz"

Özvar, üniversite programların güncellenmesinin Yükseköğretim Kurulunun en önemli konularından birini oluşturduğunu söyledi.

Bilişim teknolojisi temelli derslerin veya öğrenim çıktılarının gelecek yıllarda programların neredeyse tamamında olacağını öngördüklerini dile getiren Özvar, "Bu sebeple belki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sadece bilgisayar mühendisliği veya diğer mühendislik programlarında değil neredeyse bütün programlarda, sosyal bilimlerde, beşeri bilimlerde, temel bilimlerde, sağlık bilimlerinde bilişim ve yapay zeka ağırlıklı derslere ve müfredata daha fazla yer vereceğiz." diye konuştu.

Yakın dönemde, yapay zeka ve bilişim teknolojileri kadar iletişimin de önem kazanacağını ifade eden Özvar, "Bu sebeple programların neredeyse hemen hepsine, deyim yerindeyse 'iletişim ve bilişim aşısı' yapmak istiyoruz. Bütün programlara da iletişim ve bilişim üzerine iki ana damarı yerleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka, istihdama katkı sağlayacak

Özvar, üniversite programlarını güncelleyerek üniversitelere "istihdam odaklı" anlayışı yerleştirmeyi istediklerini anlattı.

Üniversitelerden öğrencilerinin istihdama daha hızlı katılmalarına ve daha yüksek gelirli iş bulmalarına yardımcı olmalarını beklediklerini vurgulayan Özvar, "Dolayısıyla istihdam odaklı üniversite inşasında programların güncellenmesinin ve bu programlarda iletişim ve bilişim teknolojileri artı yapay zekanın çok etkili olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl açılan "web tasarımı ve kodlama" programı yüzde 100 doldu

Özvar, yapay zeka çalışmalarına ilişkin geçen yıl bir deneme de yaptıklarını ve yeni açılan "web tasarımı ve kodlama" isimli ön lisans programlarının kontenjanlarında yüzde 100 doluluk sağlandığını, başarı sıralamasının da hayli yüksek olduğunu aktardı.

YÖK Başkanı Özvar, bu program üzerinden tahminlerinin doğru olduğunu teyit ettikten sonra çalışmalarını genişlettiklerini ve yeni açacakları yapay zekayla ilgili programların neler olduğunu ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.