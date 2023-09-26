Tekfen Vakfı, desteğe ihtiyaç duyan 600 başarılı öğrencinin hayallerini burs programı ile desteklemeye bu yıl da devam ediyor.Tekfen Vakfı’na burs başvurusu nasıl yapılır ? Başvuru şartları neler ? tüm detaylar haberimizde.

Tekfen Vakfı, başarılı olan ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan gençlerin eğitimini desteklemeye

2023-2024 eğitim yılında da devam ediyor. Bugüne kadar 3 bini aşkın öğrencinin mezuniyetine ve onların iş hayatına atılmasına destek olan Tekfen Vakfı, 27 Eylül - 6 Ekim arasında yeni dönem burs başvurularını kabul edecek.

Tekfen Vakfı’nın Türkiye'de öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 600 öğrenciye burs sağladığı bu programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularını, www.tekfenburs. org üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Burs programıyla gençleri mezuniyetlerine kadar destek olmayı hedefleyen Tekfen Vakfı, bu nedenle burs başvuruları arasında okuduğu akademik birimi yeni kazanan adaylara öncelik tanıyor. Burs programına kabul edilen öğrencilerin eş zamanlı olarak okullarından, resmi (bursiyer Kredi Yurtlar Kurumu’nun geri ödemeli kredisinden faydalanabilir, bursundan faydalanamaz), özel kurum-kuruluş ya da sivil toplum kuruluşlarından (STK) burs almıyor olması gerekiyor. 2023-2024 eğitim yılı için geçerli olmak üzere, deprem bölgesinde ikamet eden öğrenciler bu şarttan muaf tutuluyor.

2023-2024 eğitim yılı için burs tutarını toplam 28 bin TL olarak belirleyen Tekfen Vakfı, ödemeleri Kasım 2023 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında, aylık 3.500 TL’lik taksitler halinde gerçekleştirecektir.

15 Kasım tarihinde yapılacak ilk ödemede iki taksit ödenir.

Vakıf, maddi desteğin yanı sıra bursiyerlere Tekfen Grup Şirketleri’nde staj imkânı ve gönüllü mentorluk desteği sunmaya da devam edecek.