Ordu'da lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasında

Ordu'da, Bahçeşehir Koleji öğrencisi Elanu Karakuş, hazırladığı projeyle Schmidt Futures ile merkezi Oxford Üniversitesinde bulunan Rhodes Vakfı'nın belirlediği "100 Rise Global" listesine girmeye hak kazandı.

Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt ve eşi Wendy Schmidt tarafından kurulan Schmidt Futures ve Oxford Üniversitesi bünyesindeki RhodesTrust vakıfları tarafından desteklenen, Rise for the World inisiyatifi tarafından her yıl dünya genelinde düzenlenen "Global Rise Winner" için toplumun sorunlarına duyarlı projelerle gelecek vadeden 100 genç seçiliyor.

Bu yıl da onlarca ülkeden binlerce öğrencinin başvurduğu listeye girmeye hak kazanan öğrenciler, hayat boyu burs imkanına kavuşuyor.

Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü 12. sınıf öğrencisi Karakuş da iklim değişikliğine yönelik hazırladığı projeyle listeye girmeyi başardı.

Bahçeşehir Koleji Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü Müdürü Semra Ebil, gazetecilere, öğrencileri Elanu Karakuş'un, dünyada sayılı öğrencilere verilen Rise bursunu kazandığını söyledi.

Bu bursun dünyada 100, Türkiye'den de bu sene 6 öğrenciye verildiğine işaret eden Ebil, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu 6 öğrenciden 5'i Türkiye'deki diğer kampüsler de dahil olmak üzere Bahçeşehir Koleji öğrencileri. Biri de Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü Bahçeşehir Koleji öğrencisi. Bu, bizim için de çok büyük mutluluk ve gurur. Dünyanın en parlak 100 öğrencisinden birinin hayat sürecinin bir kısmına eşlik etmiş olmaktan hem ben hem öğretmenlerim çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz."

"Çalışma kapsamında yenilenebilir enerji üzerinde durdum"

17 yaşındaki Elanu Karakuş ise geçen yıl bu dönemlerde başvurusunu yaptığını, bunun için iklim değişikliğine ilişkin bir proje üzerine çalıştığını kaydetti.

İklim değişikliğinin birçok sebebi bulunduğunu ve farklı çözüm yollarının önerildiğini, kendisinin de projeyle buna bir katkıda bulunmak istediğini aktaran Karakuş, çalışma kapsamında yenilenebilir enerji üzerinde durduğunu söyledi.

Karakuş, güneş enerjisinin özellikle dünyada kullanılan çok yaygın bir yenilenebilir enerji olduğunu belirterek, "Ama Karadeniz, Ordu gibi genellikle havası kapalı, yağmurlu yerlerde güneş enerjisi çok verimli olmuyor. Çünkü bulutlar ya da başka hava olayları güneşten gelen ışığı engelliyor." dedi.

Kendisinin de yeni bir güneş paneli tasarladığını ifade eden Karakuş, "Güneş panellerinin üzerine kendi oluşturduğum maddeyi boya gibi sürdüğümüzde daha fazla ışığı odaklayabiliyor. Bu şekilde de daha fazla elektrik üretebiliyoruz. Projemin sonucunu şu örnekle vereyim, Karadeniz'in güneş enerjisi potansiyelini Ege'ninkine çıkarabiliyoruz. Yani iklime daha az bağımlı ama aynı zamanda maliyeti düşük bir şekilde güneş enerjisini Karadeniz'e daha uyumlu yapabiliyoruz." diye konuştu.

Hayat boyu burs almanın geleceğe dair daha umutlu baktırdığının altını çizen Karakuş, bursu dünyanın her yerinde farklı üniversitelerde, aynı zamanda Türkiye'de kullanabileceğini aktardı.

Enerji ve çevre mühendisliği okumayı, dünyanın en iyi araştırma enstitülerinde kendi araştırmalarını yayınlamayı, uzman kişilerle çalışmayı istediğini vurgulayan Karakuş, gelecekte daha güzel projelerle adının duyulmasını temenni etti.

Global Education Center Yurtdışı Eğitim Danışmanı Simay Bıçakcı da bu süre içerisinde 2 senelik altyapısı olan öğrencilerinin, uzun zamandır yurt dışına gitmek istediğini anlattı.

Bıçakcı, öğrencisinin başarısıyla gurur duyduğunu dile getirerek, "Çünkü yurt dışının sayılı üniversitelerine kapısını açan bir bursa sahip oldu. Biz de ona yönelik çalışmalarımızı birlikte yürütüyor olacağız okulumuzla birlikte." ifadesini kullandı.