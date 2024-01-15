ÖRAV, 2023’de 60 binden fazla öğretmene ve 2 milyon öğrenciye ulaştı

. Yıl boyunca sunulan eğitimler arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatında da yer alan eleştirel düşünme, finansal okuryazarlık, beceri temelli eğitim gibi yaklaşımları içeren birçok farklı seçenek yer aldı.

Deprem bölgesindeki öğretmenlere psikososyal destek sunuldu

6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen eğitim süreçleri oldu. ÖRAV, deprem bölgesine yaptığı ziyaretlerle 6.841 öğretmenle buluştu. İlk günlerden itibaren öğretmenlere sunulan psikososyal destek ve buluşmalar yaraları sarma aşamasında dayanışmanın gücünü ortaya koydu. Vakıf öğretmenlerin iyi olma hallerini desteklemek amacıyla, her hafta sonu yüz yüze eğitimler düzenledi ve dayanışma kitleri hediye etti. Aynı zamanda sahadan elde edilen bilgi ve içgörüleri değerlendirerek deprem bölgesinde Ocak itibariyle başlayacak olan Okul Topluluğunda Psikolojik Sağlamlık Eğitimini tasarladı. Psikolojik sağlamlık, hızlı değişim ve belirsizliklere rağmen zorlanılan dönemlerde yeniden ayağa kalkılmasını sağlayan en önemli beceri olarak, öğretmenlerin hem kendileri hem de öğrencileri için kritik bir öneme sahip.

İstanbul Maratonu’nda 200 ÖRAV Gönüllüsü eğitime kaynak yaratmak için koştu

Toplumda dönüşümün eğitimle, eğitimde dönüşümün ise öğretmenlerle başladığına inanan ÖRAV, bu yıl 45.si düzenlenen İstanbul Maratonu’nda 200 ÖRAV Gönüllüsü ile eğitime kaynak yaratmak için koşarak, yeni eğitimini 500 öğretmene daha ulaştırmak için gereken kaynağı sağladı.



9. ÖRAV Eğitim Şenliği’nde deprem bölgesindeki 11 ilden 900 öğretmenle bir araya gelindi

ÖRAV’ın bu yıl 9.’sunu düzenlediği Eğitim Şenliği, 25 - 26 Kasım tarihinde Gaziantep’te gerçekleşti. Deprem bölgesi illerinde görev yapan 900 öğretmen, ilham verici konuşmalar, atölyeler ve teknolojik deneyim istasyonlarında bir araya geldi. Şenlik kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep Nurdağı ve İslahiye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’dan misafir edilen 440 öğretmenle birlikte Gaziantep içinde kültür turu düzenlendi. Deprem bölgesinde görev yapan ve Eğitim Şenliği’ne katılan öğretmenler bu organizasyon sayesinde umut ve enerjilerinin tazelendiğini ifade etti.



Uluslararası başarılar 2023 yılında da devam etti

2022 sonunda Finlandiya merkezli HundrEd tarafından 3.488 yenilik arasında dünyadaki en iyi 100 eğitim inovasyonundan biri seçilen ÖRAV, uluslararası başarılarına bu yıl yenilerini ekledi. Aflatoun International tarafından Hollanda’da düzenlenen 6. Küresel Sosyal ve Finansal Beceriler Konferansı’nda Türkiye’yi temsil eden ÖRAV, Garanti BBVA desteğiyle yürütülen 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı ile ‘’Öğretmen Mesleki Gelişim’’ ödülünün sahibi oldu. Ödül alan program 2016 yılından bu yana 60.000’den fazla öğrenciye ulaştı. Program; çocukların kendilerini ve çevrelerini yakından tanımalarını sağlarken, parayı ve kaynaklarını yönetmenin yollarını, tasarrufu ve çevrelerindeki sorunlara çözüm üretmelerini teşvik ederek, onlarda “Ben yapabilirim” tutumunu geliştirmeyi hedefliyor.



Eğitimin Yaşama Yansımaları Fotoğraf Sergisi açıldı

Öğretmen Akademisi Vakfı, Cumhuriyet’in 100. yılı ve Vakfın 15. yılı vesilesiyle, İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) iş birliği ile Türkiye genelinde eğitim temalı fotoğraf yarışması düzenlendi. Her şeyin temelinde eğitimin bulunduğunu vurgulayan 276 fotoğraf arasından ödül alan 4 çalışma ve sergilenmek için seçilen 20 fotoğraf İstanbul Harbiye’deki Notre Dame De Sion Lisesi Sergi Salonu’nda izleyicilerle buluştu.