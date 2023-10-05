Öğretmenlere büyük müjde: 9 bin 602 TL ödeme yapılacak

Öğretmenler ve idareciler arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda ödül almaya hak kazananlara maaşlarına ek olarak özel bir ödeme yapılacağı belirlendi. Yapılan duyuruda, uygun görülen öğretmen ve idarecilere 9 bin 602 lira tutarında bir ödeme yapılacağı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Maaş Ödülü 2023

Milli Eğitim Bakanlığı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122'nci maddesi uyarınca ödüllendirilen personelin isim listesini her yıl Tebliğler Dergisi'nde paylaşmaktadır. Bu ödüller, öğretmenler ve memurlar için değerli bir ek gelir kaynağı olabilir. Ancak, öğretmen maaş ödülü 2023 yılında ne kadar olacak? Bu konuda detayları inceleyerek, kazançlarınızı artırma fırsatını kaçırmayın!

Ödül Miktarı Nasıl Hesaplanır?

2023 yılında öğretmen maaş ödülü miktarları şu şekildedir: