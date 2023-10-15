Öğrenciler Dikkat: MEB, Sınıf Geçme Şartlarını Tamamen Değiştirdi! Teneffüs Süreli Uzadı

Millî Eğitim Bakanlığı, "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği"nde önemli değişikliklere imza attı. Bu değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre eğitim sistemi ve sınıf geçme kriterleri büyük ölçüde revize edildi.

Sınıf Geçme Puanları Yükseltildi

Öncelikle, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri için sınıf geçme puanlarına dikkat çekmekte fayda var. Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı, Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için ise 50'ye yükseltildi. Artık öğrenciler, Türkçe dersinde daha yüksek bir başarı göstermek zorunda. Ayrıca, her hangi bir dersten bu puanların altında kalan öğrenciler, not ortalamaları ne olursa olsun takdir veya teşekkür alamayacaklar.

Öğrenci Geçme veya Kalma Kararı Öğretmenler Kurulu'na Ait

Sınıf geçme veya kalma kararları artık öğretmenler kurulu tarafından verilecek. Öğrencilerin başarılarına ve not ortalamalarına dayalı olarak bu kararlar alınacak. Bu, öğrencilerin eğitim süreçlerini daha yakından izlemeyi amaçlıyor.

Teneffüs Süreleri Uzatıldı ve Şube Belirleme

Tekli eğitimde teneffüs süreleri uzatıldı. Ayrıca, önümüzdeki yıldan itibaren, okula kaydolan öğrencilerin öğrenim görecekleri şube ve öğretmen, kura ile belirlenecek. Bu, öğrencilerin eşit bir şekilde dağılmasını sağlayacak.

Öğrenci Rahatlığı için Teneffüs Süreleri

Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlandı. Bu, öğrencilerin daha dinç ve enerjik bir şekilde derslere odaklanmalarına yardımcı olacak.

Devamsızlık Bildirimleri

Öğrencilerin okula devamsızlıkları daha yakından takip edilecek. Okula gelmeyen veya özürsüz olarak derslere katılmayan öğrencilerin durumu velilere bildirilecek. Devamsızlık bildirimleri, 5'inci, 10'uncu ve 15'inci günlerinde yapılacak.

Nakil İşlemlerinde Kolaylık

2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrencilerin şubelere dağılımı, e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Ayrıca, öğretmen atamaları da bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Bu değişikliklerle birlikte, nakil işlemlerinde kolaylık sağlanacak ve öğrenciler daha dengeli bir eğitim alabilecekler.

Nakil Kolaylığı Genişletildi

Önceden sadece anne ve babası çalışan çocuklar için geçerli olan nakil kolaylığı, yeni düzenlemeyle yetim ve öksüz çocuklar ile ailesinde ağır engelli bulunan çocukları da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu sayede daha fazla öğrenci, eğitimlerini daha uygun şartlarda sürdürebilecekler.