Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Velilere Müjde: Kayıt Parası Ödemek Tarih Oluyor

Ülke çapında velilerin sık sık gündeme getirdiği okul kayıt süreciyle ilgili sorunlara Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yanıt geldi. Yeni duyurulan kararlarla, birçok velinin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak.

2023-2024 Eğitim Yılında Neler Değişiyor?

2023 - 2024 eğitim öğretim yılında uygulamaya konacak olan yeni kararlar sayesinde, okul kayıtlarında yaşanan zorluklar ortadan kalkacak. Her yıl tekrar eden kayıt sorunları, MEB'in aldığı kararlarla tarihe karışıyor.

Velilerin Baş Belası Sorunlarına Son

Okul kayıtlarının başlamasıyla birlikte, bağışlar, öğretmen tercihi ve adres değişiklikleri gibi sorunlar velilerin en çok şikayetçi olduğu konular arasında yer alıyor. Kayıtlar için yüksek bağışlar talep eden okul müdürleri ve sınıf seçimi için baskı yapan veliler artık bu sorunları yaşamayacak.

MEB'den Gelen Çözüm Önerileri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul müdürlerinin bu tür taleplerde bulunma haklarının olmadığını vurguladı. Özellikle ilkokul ve ortaokul kayıtlarında yaşanan bağış ve öğretmen seçimi sorunlarına dikkat çeken Bakan Tekin, bu yıl kayıtların otomatik olarak yapılacağını belirtti.

Öğrenci Kayıtlarında Yeni Dönem

2023 - 2024 eğitim öğretim yılında uygulanacak yeni kararla, öğrenci kayıtları otomatik olarak yaş, cinsiyet ve diğer kriterlere göre yapılacak. Bakan Tekin'in açıklamalarına göre, bu yenilikle birçok sorunun önüne geçilmiş olacak.