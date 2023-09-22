Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrenci ve Velilere Duyuruldu: 9 Günlük Tatil Başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim takvimini paylaştı ve öğrencilere bir süprizle geldi: 9 günlük bir ara tatil. Veliler için biraz zorlayıcı olabilecek bu tatil, öğrenciler için moral kaynağı olacak.

9 Günlük Tatilin Tarihleri Neler?

MEB, 2023-2024 eğitim yılı için öğrencilere 9 günlük tatil fırsatı sundu. Bakanlık tarafından açıklanan tatil tarihleri şöyle:

13-17 Kasım 2023 : İlk ara tatilin start alacağı tarihler.

: İlk ara tatilin start alacağı tarihler. 11 Kasım Cumartesi : Tatilin resmi olarak başlayacağı gün.

: Tatilin resmi olarak başlayacağı gün. 17 Kasım Pazartesi: Derslerin devam edeceği tarih.

Çalışan Veliler için Tatil Zorluğu

Bu ara tatilin öğrenciler için bir dinlenme ve enerji toplama fırsatı olacağı kesin. Ancak çalışan anne ve babalar için tatil dönemi, çocukları için bakıcı ya da güvende olacakları bir yer arama telaşı getirecek.

4 Gün Okul, 3 Gün Tatil İddiaları Yalanlandı

Son zamanlarda ortaya atılan '4 gün okul, 3 gün tatil' iddiaları hakkında da açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, böyle bir düzenlemenin söz konusu olmadığını net bir şekilde belirtti. Bakanın açıklamalarına göre, bu tür iddialar tamamen asılsız ve temelsiz.

Bakan Yusuf Tekin'den Açıklamalar

Yusuf Tekin, bu spekülasyonlara şu şekilde yanıt verdi: "Bu tür iddialar tamamen asılsız. Herhangi bir plan veya düşüncemiz yok. Sosyal medyada ve haberlerde dolaşan bu tür bilgiler tamamen yersiz. Benim veya bakanlığımın böyle bir açıklaması olmadı."

MEB'in açıkladığı 9 günlük tatil, öğrenciler için motivasyon kaynağı olacak. Fakat çalışan veliler, çocukları için güvenli bir yer aramaya şimdiden başlamış durumdalar. '4 gün okul, 3 gün tatil' gibi iddialar ise resmi olarak yalanlandı. Öğrenciler ve velilerin tatil planlarını yaparken, resmi açıklamalara göre hareket etmeleri en sağlıklısı olacaktır.