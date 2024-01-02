Merck’ten Geleceğin Hekimlerine Burs

Depremden etkilenen öğrencilerin eğitimlerini destekleyen Merck Türkiye, Türkiye’deki 25. yılında Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle 25 Tıp Fakültesi öğrencisine burs sağladı. TEV bünyesinde oluşturulan ‘Merck Türkiye 25. Yıl Burs Fonu’na ek olarak, ülkemizin önde gelen üniversiteleri ile de işbirliği yapan Merck, 25 lisans düzeyinde depremzede öğrenciye daha eğitim bursu sağladı. Böylece Merck Türkiye, TEV ve üniversite işbirlikleriyle bu yıl toplamda 50 depremzede üniversiteli gencin eğitim yolculuklarına destek oldu.

Merck Aile Vakfı’ndan anlamlı destek

Merck ailesi tarafından kurulan ve kâr amacı gütmeyen sosyal sorumluluk projeleri yürüten Merck Aile Vakfı (Merck Family Foundation) da, Merck Türkiye 25. Yıl Burs Fonu’na destek verdi. Bu çerçevede depremden etkilenen 25 Tıp Fakültesi öğrencisinin bursları, lisans eğitimleri boyunca uzadı.

Hem Türkiye’de hem dünyada deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Depremin ilk gününden bu yana mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda hem yerel hem de global inisiyatifleri hızla gerçekleştiren Merck şirketinin, çalışanlarının ve Merck Aile Vakfı’nın, deprem bölgesine ayni ve nakdi destekleri ve bağışları toplamda 1 milyon USD’ye ulaştı.

Merck’ten daha iyi bir gelecek için eğitime tam destek

Merck Türkiye Genel Müdürü Şehram Zayer, konuyla ilgili “Bilimsel gelişimi ve insan hayatını merkeze alan bir şirket olarak, gençlerin eğitimini çok önemsiyoruz. Türkiye’deki 25. yılımızı kutladığımız bu yıl, 56 yıldır eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle çalışan Türkiye’nin köklü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile iş birliği yaparak ‘Merck Türkiye 25. Yıl Burs Fonu’nu oluşturduk. Bu fon aracılığıyla, yılın başında yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen 25 Tıp fakültesi öğrencisinin eğitimine destek olduk.” dedi. Merck’in temel iş prensipleri arasında sürdürülebilirliğin çok önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Zayer, “Deprem bölgesine daha uzun vadeli destek vermek, öğrenim hayatları kesintiye uğrama riski taşıyan depremzede gençlerimizin yanında olabilmek ve bursumuzun sürekliliğini sağlayabilmek için Merck Aile Vakfı ile iletişime geçtik. Bu başvurumuza istinaden Merck Aile Vakfı, öğrencilerin burs sürelerini uzatarak, 25 Tıp fakültesi öğrencisinin lisans eğitimleri boyunca eğitim masraflarını karşılamamızı sağladı. Bizler ülkemizde topluma katkı sağlamaya ve gençlerin eğitimine destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Taşkın: “Merck iş birliğimiz ile daha çok öğrencimizin hayatına dokunabileceğiz”

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın da deprem bölgesinden birçok öğrencinin yaşadığı olumsuz şartları iyileştimeye yardımcı olabilmek ve ihtiyaçlara cevap verebilmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti, “Türk Eğitim Vakfı olarak ilk günden bu yana, depremden etkilenen bursiyelerimizin ve eğitim çağındaki tüm gençlerimizin eğitimi, hayalleri ve geleceği yarıda kalmasın diye bütün imkanlarımızı seferber ederek fırsat eşitliği ilkesiyle çalışmayı sürdürüyoruz.” dedi. Merck gibi iş birliği yaptıkları markaların desteklerinin çok değerli olduğunu belirten Taşkın, “Çalışmalarını bireysel ve kurumsal desteklerle sürdüren bizim gibi vakıflar için bu desteklerin uzun soluklu ve geniş etki alanına sahip olması, ortaya çıkan faydanın katlanarak büyümesine olanak tanıyor. Gençlerimizi eğitim yolculukları boyunca destekleyen bu gibi sürdürülebilir katkılar, özellikle afetzede öğrencilerimizin potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve hedeflerine ulaşmaları açısından çok büyük önem taşıyor. Merck’e, ülkemizin dünya çapında gurur kaynağı olan doktorlarımızın yetişmesine sağladıkları bu kıymetli katkılar için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” açıklamasında bulundu.