MEB, beden eğitimi alanında milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 141 kontenjan için milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. ﻿ MEB'den yapılan açıklamaya göre, başvurular 18-22 Eylül tarihleri arasında alınacak.