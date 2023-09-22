MEB 9 Günlük Ara Tatil Tarihini Açıkladı: İşte Detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilere yönelik sevindirici bir haberle gündeme geldi. MEB, 2023-2024 eğitim yılı çalışma takvimini açıkladı ve öğrencilere 9 günlük bir ara tatil müjdesi verdi. İşte MEB'in açıkladığı ara tatil tarihleri:

13-17 Kasım 2023: Birinci ara tatil başlıyor.

11 Kasım Cumartesi: Ara tatil başlangıcı.

17 Kasım Pazartesi: Dersler kaldığı yerden devam edecek.

Bu tarihler arasında öğrenciler, toplamda 9 gün boyunca tatilin tadını çıkaracaklar. Bu ara tatil, öğrencilerin dinlenmeleri ve enerji toplamaları için büyük bir fırsat sunarken, çalışan anne-babalar için ise çocuklarını bırakacakleri uygun yer arayışını başlattı.

Bazı veliler, uzun tatil süresince çocuklarının güvende ve eğlenceli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler ve kamplar düzenlemeyi düşünüyorlar. Aynı zamanda bu dönem, aileler için birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı olarak da değerlendirilebilir.

Okullar 4 Gün Mü Düşürüldü

Son dönemde gündeme gelen spekülasyonlar arasında "okulların 4 gün olarak düşürüleceği" iddiaları da bulunuyordu. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bakan Tekin, böyle bir planın olmadığını ve bu tür haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Valla o kadar enteresan şeyler söyleniyor ki... Nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Mesela geçenlerde çok sevdiğim bir dostum mesaj yazmış; 'Okulları 4 güne düşürüyormuşsunuz.' Benim hiç böyle şeyim yok. Duymadım. Sonra bir baktım sosyal medyaya bir gazete haber yapmış; Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Nerede açıkladım, yok. Ne dedim, yok. Yok öyle bir şey. Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok."

Bakan Tekin, söylentilerin tamamen şehir efsanesi olduğunu vurguladı ve okulların çalışma düzeninin değiştirilmediğini belirtti. Bu açıklama ile okulların tatil süresi ve çalışma günleri hakkındaki spekülasyonlara son verildi.