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9. Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi İstanbul'da başladı

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9. Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi İstanbul'da başladı
Avrasya Üniversiteler Birliğince düzenlenen 9. Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) başladı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen zirvenin açılış törenine katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretimin Geleceği" başlığıyla yaptığı konuşmada, YÖK'ün ileriye dönük vizyonuna ilişkin bilgiler paylaştı.

Yenilikçi eğitim paradigmalarının kritik rolü, dijital teknolojilerin entegrasyonu ve küresel iş birliğinin yükseköğretimin geleceğini şekillendirmedeki önemi üzerinde duran Özvar, tarihin çarklarını harekete geçiren bilimsel araştırmalar ve teknolojik yenilikler tarafından yönlendirilen, tüm sektörlerde olağanüstü değişimlere tanıklık eden bir çağda yaşadıklarını anlattı.

Açılış töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özvar, zirvenin yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda üniversite mensubunu, bakanları, valileri, üniversite birliklerini ve uluslararası yükseköğretime dair pek çok kuruluşu bir araya getirdiğini söyledi.

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