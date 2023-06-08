efootball 2023 sunucu bakımı ne zaman bitecek? PlayStation oyun konsolunda sunucu bakımı nedeniyle aksaklık yaşanıyor. PES kullanıcıları efootball 2023 oyununa giriş yaparken hata uyarısı alıyor. Milyonlarca oyunseven ise efootball sorunu ne zaman giderilecek diye internet üzerinden araştırıyor. Sunucu bakımıyla ilgili KONAMI'den açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

SORUN OLUŞTU

KONAMI'nin resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada, kullanıcıların oyunun online hizmetlerinde sorunlar yaşadığı belirtildi.

KONAMI tarafından yayınlanan duyuruda efootball 2023 sunucu bakımı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"[eFootball World]>[Rüya Takım] > [Maç] > [eFootball Ligi] Klasman 1 ile ilgili bir sorun olduğunu ve bu sorun nedeniyle Aşamanın son puan hesaplama zamanının, bitiş tarihinde baştaki 02:00 (UTC) yerine hatalı şekilde 01:30 (UTC) olarak gösterildiğini teyit ettik.

Bu durum nedeniyle 01:30 - 01:59 (UTC) arasında oynanan maçlar, Sıralamaya yansıtılmıyor. Bundan dolayı "eFootball™ Liginin" bu seferki turunda sunulan ödüller, önceki turlardaki ödüllerden farklı olabilir.

08/06/2023 tarihli bakım sırasında bu sorun için bir düzeltme uyguladık. Sıralama hesaplaması, Aşama 10'dan itibaren normal olarak sürecektir.

Bu sorunlar nedeniyle, 08/06/2023 01:59'ye (UTC) kadar bir hesap oluşturmuş olan tüm kullanıcılara telafi mahiyetinde 30.000 GP gönderdik.

Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı tüm içtenliğimizle özür dileriz."