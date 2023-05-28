Düşük Sistem Gereksinimli En İyi Oyunlar Listesi

Eğlence dünyası bilgisayarınızın kapasitesine bağlı olmamalıdır. Düşük sistem gereksinimlerine sahip birçok harika oyun var. İşte düşük sistem gereksinimli en iyi oyunların bir listesi:

Stardew Valley: Ruhunuzu Dinlendirecek Bir Çiftlik Oyunu

Büyükbabanızdan kalan bir çiftliği yeniden canlandırmak üzere bir görevi üstleneceğiniz Stardew Valley, huzurlu ve sakin bir deneyim sunuyor. Oyun, 2 GHz çift çekirdekli işlemci ve 2 GB RAM gerektiriyor.

Papers, Please: Soğuk Savaş Atmosferinde Bir Sınır Görevlisi

Papers, Please, sınırdaki bir görevliyi oynadığınız ve hikayenin akışını belirlediğiniz bir oyun. Bu oyun 1.5 GHz çift çekirdekli işlemci ve 2 GB RAM ile oynanabiliyor.

GTA Vice City: Aksiyon Dolu Bir Gerçeklik

Efsane seri Grand Theft Auto'dan bir oyun olan GTA Vice City, oyunculara heyecanlı bir dünya sunuyor. Bu oyun 800 MHz işlemci ve 128 MB RAM gerektiriyor.

Need for Speed: Underground 2: Yarış Severler İçin

Need for Speed: Underground 2, düşük sistemli bilgisayarlarda oynanabilecek en iyi yarış oyunlarından biridir. Bu oyun 933 MHz işlemci ve 256 MB RAM ile çalışıyor.

Euro Truck Simulator 2: Tır Sürmenin Keyfi

Euro Truck Simulator 2, gerçekçi bir tır simülasyonu deneyimi sunuyor. 2.4 GHz çift çekirdekli işlemci ve 4 GB RAM gereksinimleri vardır.

Fallout Shelter: İnşa ve Yönetim Oyunu

Fallout Shelter, nükleer bir sığınağı yönettiğiniz ve geliştirdiğiniz bir oyun. Bu oyun, 2 GHz çift çekirdekli işlemci ve 2 GB RAM ile oynanabiliyor.

Mount & Blade: Warband: Strateji ve Tarih Sevdalıları İçin

Mount & Blade: Warband, tarih ve strateji oyunlarının bir araya geldiği bir deneyim sunuyor. Oyun, 2.0 GHz işlemci ve 1 GB RAM ile çalışıyor.

Dead Space: Gerilim Dolu Bir Macera

Dead Space, macera ve atıcılık oyunları sevenler için mükemmel bir seçenektir. 2.8 GHz işlemci ve 1 GB RAM gerektiriyor.

Counter Strike Global Offensive: E-sporların Kralı

CS:GO, dünya çapında milyonlarca oyuncusu olan popüler bir e-spor oyunudur. 2 GHz çift çekirdekli işlemci ve 2 GB RAM ile çalışır.

Half-Life 2: Zamanın Testinden Geçmiş Bir Oyun

Half-Life 2, bilim kurgu severler için harika bir deneyim sunar. Bu oyun 1.7 GHz işlemci ve 512 MB RAM gerektiriyor.

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