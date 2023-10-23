Yakıt Olmadan Gazze'de Hayat Durma Noktasında

Gazze bölgesinde yaşanan yakıt krizi, insani yardım çalışmalarını ve temel hizmetleri olumsuz etkiliyor. İsrail saldırılarının ardından bu bölgeye yakıt girişi kesildi, bu durum Gazze'nin sağlık sistemi başta olmak üzere birçok alanını tehlike altına aldı.

Yakıt Girişi Konusunda Yanıltıcı Haberler

Gazze hükümeti tarafından yapılan açıklamalarla, bazı kaynakların iddia ettiği yakıt girişinin olmadığı belirtildi. 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye herhangi bir yakıt sevkiyatı yapılmadığı ve bu durumun sağlık sistemini olumsuz etkilediği vurgulandı. Özellikle son günlerde Refah Sınır Kapısı'ndan gelen insani yardım tırlarında dahi yakıta rastlanmadı.

Gazze'de İnsani Durumun Düzeltilmesi için Acil Öneriler

Gazze hükümeti, Refah Sınır Kapısı'nın sürekli ve kalıcı olarak açılması gerektiğini belirtti. Bu kapının açılması, Gazze'deki insani krizi hafifletmek için atılacak kritik bir adım olarak görülüyor. Yakıtın yanı sıra, tıbbi malzemeler, gıda maddeleri gibi temel ihtiyaçların Gazze'ye sürekli olarak giriş yapmasına izin verilmesi şart.

Sağlık Sistemi Alarmda: Gazze'de Yakıt Darboğazı

Sağlık Bakanlığı, yakıt krizinin getirdiği zorluklarla başa çıkmak için akaryakıt istasyonu sahiplerine ve yakıt sahibi olanlara bir çağrıda bulundu. Bu çağrı, hastanelere yakıt bağışı yapılması yönünde oldu.

Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler'in Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de sadece 3 günlük yakıtlarının kaldığını açıkladı. Bu, hastanelerin ve fırınların yakında çalışamayacağı anlamına geliyor. UNRWA'nın açıklamasına göre, yakıt olmadan, temel hizmetlerin sağlanması ve insani yardım çalışmaları duracak.

Gazze'deki bu yakıt krizinin bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu, sadece Gazze'nin değil, bölgedeki tüm insanların güvenliği ve refahı için kritik bir öneme sahip.