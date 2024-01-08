UNRWA'nın Raporlarına Göre Gazze'de Yerinden Edilenlerin Sayısı Artıyor

Gazze Şeridi, İsrail saldırıları sonucunda ciddi bir insani krizle karşı karşıya kalmıştır. UNRWA'nın 155 tesisinde barınan 1,4 milyon insan ve bu tesislerin çevresindeki yaklaşık 500 bin kişi, zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermektedir. UNRWA'nın sunduğu yardımlar, bu insanların hayatta kalmasında büyük bir rol oynamaktadır.

BM Çalışanlarına Yönelik Tehditler

Bu süreçte, 146 BM çalışanı hayatını kaybetmiş, UNRWA tesislerine 220 saldırı gerçekleşmiştir. Gazze'deki 22 sağlık merkezinden sadece 5'i işlevsel durumda kalmış, bu da sağlık hizmetlerinin ciddi oranda aksamasına neden olmuştur.

Hamas ve İsrail Arasındaki Çatışmalar

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları ve İsrail'in Gazze'ye karşılık vermesi, bölgedeki gerilimi daha da artırmıştır. İsrail'in açıklamalarına göre, bu saldırılarda 1200 İsrailli hayatını kaybetmiş, 5 bin 132 kişi yaralanmıştır. Gazze Şeridi'nde ise en az 22 bin 835 Filistinli hayatını kaybetmiş, binlercesi enkaz altında kalmıştır.

Askeri Kayıplar ve Esir Takası

İsrail ordusunun verdiği bilgilere göre, 7 Ekim'den bu yana 510 askeri ölmüştür. Çatışmalarda verilen "insani ara" sırasında ise 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır.

Batı Şeria ve Kudüs'teki Durum

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 334 Filistinli hayatını kaybetmiştir. Bu olaylar, bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır.

Lübnan Sınırındaki Çatışmalar

İsrail ve Hizbullah arasındaki sınır çatışmaları da devam etmekte olup, bu çatışmalarda hem Lübnanlı siviller hem de Hizbullah mensupları ve İsrailli siviller hayatını kaybetmiştir.

Bu durum, Gazze Şeridi ve çevresindeki insanlık krizinin boyutlarını ve ciddiyetini ortaya koymaktadır. Uluslararası toplumun ve ilgili kurumların bu krize müdahale etmeleri ve çözüm yolları bulmaları büyük önem taşımaktadır. Gazze'deki insani durum, bölgedeki barış ve istikrar için kritik bir öneme sahiptir.