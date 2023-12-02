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UNICEF Sözcüsü James Elder'dan Gazze Çocukları İçin Acil Yardım Çağrısı

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UNICEF Sözcüsü James Elder'dan Gazze Çocukları İçin Acil Yardım Çağrısı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'deki savaşın özellikle çocukları etkilediğini vurgulayarak, bu konuda dünya genelinde farkındalık yaratmayı amaçladı. Gazze'de yaşanan insani krizin derinleştiğini ve çocukların bu durumdan en çok etkilenen kesim olduğunu belirten Elder, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla bu acı gerçeği tüm dünyaya duyurdu.

Gazze'de bulunan en büyük hastanenin bombardıman sonucu ciddi zarar gördüğünü ve sağlık merkezinin kapasitesinin aşırı yük altında çalıştığını ifade eden Elder, bu durumun çocukların sağlık hizmetlerine erişimini ciddi şekilde kısıtladığını dile getirdi. Hastanelerde yaşanan bu yetersizlik, çocukların yaşamı üzerinde doğrudan olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Çocukların Yaşadığı Travmalar

Elder, paylaştığı videolarda Gazze'deki çocukların yaşadığı travmaları gözler önüne serdi. Yaralı çocukların yattığı hastane yataklarından birinde, futbol oynamayı seven ve ailesinin evindeki bombardımandan sağ ayağı ampute edilen üç yaşındaki Ahmet'in hikayesini anlattı.

İnsanlık ve Gazze Çocukları

UNICEF Sözcüsü, Gazze'deki çocukların durumunun insanlık için bir sınav olduğunu ve bu savaşın devam etmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Elder, dünya genelindeki insanların, Gazze'deki çocukların yaşadığı acılara karşı daha duyarlı ve empatik olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Kalıcı Ateşkesin Önemi

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin sosyal medya paylaşımlarında, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin uygulanmasının önemine değinildi. Bu, Filistinliler için tek kabul edilebilir çözüm yoludur.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Gözlemleri

Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi Richard Peeperkorn, Gazze'deki hastanelerin durumunu “korku filmi gibi” olarak tanımladı. Hastaların ağır yaralanmalarla hastane koridorlarında yattığını ve sağlık personelinin yetersiz olduğunu belirtti.

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