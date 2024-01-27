  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti

Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti

Yayınlanma:
Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti
UAD, "İsrail Devleti, Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurmalı" talebiyle ilgili, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında, "İsrail Devleti, Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" talebiyle ilgili, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti.

UAD Başkanı ABD’li Yargıç Joan Donoghue, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davadaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin mahkeme kararını okudu.

İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze'ye yönelik hava, kara ve denizden başlattığı askeri operasyonların çok büyük sivil can kaybına, sivil altyapının yıkımına ve Gazze nüfusunun büyük çoğunluğunun yerinden edilmesine neden olduğunu kaydeden Donoghue, "Divan, bölgede ortaya çıkan insanlık trajedisinin boyutunun son derece farkındadır ve devam eden can kayıpları ile insanların acılarından derin kaygı duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Dünya
Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e Yönelik Soykırım Davası ve Etkileri
Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e Yönelik Soykırım Davası ve Etkileri
İsrail'in Gazze Eylemleri Uluslararası Adalet Divanı'nda
İsrail'in Gazze Eylemleri Uluslararası Adalet Divanı'nda
Gazze'de Dram Büyüyerek Devam Ediyor
Gazze'de Dram Büyüyerek Devam Ediyor
UNRWA'nın Raporlarına Göre Gazze'de Yerinden Edilenlerin Sayısı Artıyor
UNRWA'nın Raporlarına Göre Gazze'de Yerinden Edilenlerin Sayısı Artıyor
Gazze'de Artan Şiddet: Acı Bilanço Yükseliyor
Gazze'de Artan Şiddet: Acı Bilanço Yükseliyor
Filistin'de Artan Şiddet: İsrail'in Gece Baskınları ve Saldırıları
Filistin'de Artan Şiddet: İsrail'in Gece Baskınları ve Saldırıları
İşikawa Eyaleti'nde Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor: Deprem Bilançosu Ağırlaşıyor
İşikawa Eyaleti'nde Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor: Deprem Bilançosu Ağırlaşıyor