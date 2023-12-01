İsrail "insani ara"nın bitmesinin ardından 109 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani aranın" bittiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın "insani arayı ihlal ettiği" iddia edildi. Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik operasyonlarına yeniden başladı." ifadesine yer verildi.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin üzerinde

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığı bilgisine yer verildi.

Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girişi durdu

İsminin açıklamak istemeyen Filistinli bir yetkili, "insani ara"nın sona ermesi üzerine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tekrar başlamasıyla Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin durduğunu kaydetti.