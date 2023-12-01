  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail "insani ara"nın bitmesinin ardından 109 Filistinliyi öldürdü

İsrail "insani ara"nın bitmesinin ardından 109 Filistinliyi öldürdü

Yayınlanma:
İsrail "insani ara"nın bitmesinin ardından 109 Filistinliyi öldürdü
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, "insani ara"nın bitmesinin ardından İsrail’in abluka altındaki bölgeye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 109’a yükseldiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani aranın" bittiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın "insani arayı ihlal ettiği" iddia edildi. Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik operasyonlarına yeniden başladı." ifadesine yer verildi.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin üzerinde

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığı bilgisine yer verildi.

Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girişi durdu

İsminin açıklamak istemeyen Filistinli bir yetkili, "insani ara"nın sona ermesi üzerine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tekrar başlamasıyla Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin durduğunu kaydetti.

Kaynak:Haber Kaynağı

Dünya
İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı
İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı
AB, Gazze'de çok sayıda sivilin ölmesinden esef duyduklarını açıkladı
AB, Gazze'de çok sayıda sivilin ölmesinden esef duyduklarını açıkladı
DSÖ: Sudan'da 11 milyon kişi acil sağlık yardımına muhtaç
DSÖ: Sudan'da 11 milyon kişi acil sağlık yardımına muhtaç
İngiliz Bakan Cameron: İsrail güvende olmayacak
İngiliz Bakan Cameron: İsrail güvende olmayacak
İsrail esirleri serbest bıraktı
İsrail esirleri serbest bıraktı
Filistin'den İngiltere'ye: İsrail'e baskı yapın
Filistin'den İngiltere'ye: İsrail'e baskı yapın
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, SPECA-2030 konseptinin geliştirilmesini önerdi
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, SPECA-2030 konseptinin geliştirilmesini önerdi