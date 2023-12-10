Gazze'de Yaşanan İnsani Krizin Derinleşmesi: Acil Eylem Çağrısı

Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramı, her geçen gün daha da vahim bir hal alıyor. İsrail'in 7 Ekim'den itibaren sürdürdüğü saldırılar sonucunda, Gazze'de ölü ve yaralı sayısı giderek artıyor. Bu trajik durum, uluslararası toplumun dikkatini bir kez daha bölgeye çekiyor ve acil eylem çağrısını güçlendiriyor.

Gazze'nin Son Durumu: Kayıplar ve Yıkım

Gazze'deki son gelişmeler, bölgedeki insani krizin ciddiyetini ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın açıklamalarına göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 17 bin 700'e, yaralananların sayısı ise 48 bin 780'e ulaştı. Bu rakamlar, Gazze halkının maruz kaldığı acımasız gerçekliği yansıtıyor.

İnsani Krizin Boyutları: Sağlık ve Güvenlik Sorunları

Gazze'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve güvenlik sorunları, bölge halkının hayatını doğrudan etkiliyor. Kudra'nın ifadelerine göre, son saatlerde 20'den fazla aile, İsrail güçlerinin saldırıları sonucu tamamen yok oldu. Ayrıca, Gazze Avrupa Hastanesi civarında bir ambulansın hedef alınması, sağlık hizmetlerine erişimde ciddi engeller oluşturuyor.

Gazze'nin Kuzeyi: Kuşatma Altında

Kudra'nın belirttiğine göre, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan ve El-Avde Hastaneleri, İsrail askerleri tarafından kuşatma altında tutuluyor. Bu durum, hamile kadınlar başta olmak üzere birçok sivilin hayatını tehlikeye atıyor. Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar, ev ev, okul okul yıkıma uğruyor ve bu durum, bölgedeki insani krizi daha da derinleştiren bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Uluslararası Toplumun Rolü: Acil Eylem Çağrısı

Bu durum, uluslararası toplumun Gazze'deki krize müdahale etmesinin ve insani yardım sağlamanın önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Kudra'nın vurguladığı gibi, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Filistin varlığının sona erdirilmesi, insanlık dışı bir durum olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda, Gazze halkına yönelik suçların ve soykırımın, sadece açıklamalar ve mantıkla sınırlı kalmayıp, somut adımlarla ele alınması gerekiyor.

İsrail 36 sağlık personelini alıkoymaya devam ediyor

Kudra, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 36 sağlık personelini hala alıkoyduğuna dikkati çekti.

İsrail'in bilinçli olarak 132 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, 22 hastane ve 46 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını aktaran Kudra, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırganlığının 295 sağlık personelinin ölümüne, yüzlercesinin de yaralanmasına yol açtığını kaydetti.

Gazze Şeridi'ne sağlık desteği verilmesi çağrısında bulunan Kudra, yaralıları tahliye etmek için kullanılan mekanizmaların hala kısıtlı olduğunu ve yüzlerce yaralının ölüme terk edildiğini aktardı.

İsrailli keskin nişancılar, Gazze'de ilaç temin etmeye çalışan sağlık yetkilisini yaraladı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Eczacılık Genel Müdürü Eşref Ebu Mehadi, hastaneye ilaç ve tıbbi malzeme temin etmeye çalıştığı sırada İsrailli keskin nişancıların açtı ateş sonucu yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ebu Mehadi'nin Gazze kentinde Şifa Hastanesi için ilaç ve tıbbi malzeme temin etmeye çalışırken İsrail ordusunun konuşlandırdığı keskin nişancıların saldırısına uğradığı belirtildi.

Tıbbi malzeme depolarına yakın binaların tepesine konuşlanan İsrailli keskin nişancıların Ebu Mehadi'ye ateş açtığı vurgulanan açıklamada, keskin nişancıların hedef aldığı Ebu Mehadi'nin yanı sıra aracı kullanan şoför ve üçüncü bir kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, Ebu Mehadi ve diğer yaralıları almak için bölgeye intikal eden ambulansa da ateş açıldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda boş alanlar "toplu mezarlara" dönüştü

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sokak, meydan ve boş alanlar "toplu mezarlara" dönüştü.

İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'nda kabristanların dolması ve yoğun saldırılar nedeniyle mezarlıklara ulaşılamadığı için halk, saldırılarda hayatlarını kaybeden yakınlarını çarşıda defnediyor.