Gazze'de Dram Büyüyerek Devam Ediyor

Gazze'de yaşanan son olaylar, bölgedeki insanların yaşamını ciddi şekilde etkilemekte. Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin ortasında yer alan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 57 kişinin hayatını kaybettiği ve 65 kişinin yaralandığı bilgisini verdi. Bu acı verici gelişme, bölgede yaşanan insanlık dramının boyutlarını gözler önüne seriyor.

İsrail askerlerinin Nablus'taki Asker Mülteci Kampı'na yaptıkları baskında 9 Filistinlinin yaralanması, bölgedeki gerginliği daha da artırmış durumda. Kamp çevresine yapılan askeri takviye ve bölge halkına gerçek mermi ile müdahale edilmesi, uluslararası toplumun tepkisini çekiyor.

Filistin Kızılayı'nın açıklamaları, durumun vahametini ortaya koyuyor. Bu sabah Tulkerim Mülteci Kampı'nda İsrail güçleri tarafından yapılan bombalı saldırı sonucu 9 kişi yaralandı. Şarapnel parçalarının isabet ettiği bu olay, bölgenin ne kadar tehlikeli bir hale geldiğini gösteriyor.

İsrail, Han Yunus'ta kara saldırılarını genişletti. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılar, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen devam ediyor. İsrail'in bu eylemleri, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Aralık ayında Han Yunus'u "savaş bölgesi" ilan eden İsrail ordusu, bölgede başlattığı kara saldırıları ile bölge halkının yaşamını daha da zorlaştırıyor. Bu sabah yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'taki saldırılarını genişlettiği belirtildi.

Bu gelişmeler, Gazze'de yaşanan insanlık dramının boyutlarını ve bölgedeki gerginliği artırıyor. Uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Gazze'deki son olaylar, bölge halkının yaşamını derinden etkileyen, acı ve trajediyle dolu bir dönemi yansıtıyor.

23 binden fazla kişi öldürüldü

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hava, kara ve denizden aralıksız şekilde bombalıyor. Saldırılarda en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden oldu, 69 bin konut tamamen, 290 bin konut da kısmen yıkıldı.

Gazze'nin kuzeyinde İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında yoğun çatışmalar yaşandı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Beyt Hanun beldelerinin doğusundaki bölgelerde çıkan şiddetli çatışmalar, sabah saatlerine kadar devam etti.

İsrail'e ait tanklar, Cibaliya ve Beyt Hanun beldelerinin doğusundaki bölgelere ağır top atışları yapıldı. İsrail savaş uçakları da bölgede yoğun bombardıman gerçekleştirdi. Çatışma bölgelerinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki geniş alanlardan sınır bölgelerine çekilmesiyle saldırılar azalmıştı. Söz konusu çatışmaların Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, bir haftadan uzun süredir ilk kez yaşandığı kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik işgalinde "yeni ve daha az yoğun bir aşamaya geçtiğini" belirtmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 180'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 514 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 340 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 154 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.