Gazze Şeridi'nde Yaşanan Çatışmalara Dünya Sağlık Örgütü'nden Ateşkes Çağrısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiğini vurguladı. Borrell, İsrail'in sivil kayıpları artıran eylemlerine dikkat çekerek, meşru müdafaa hakkının sorumlu bir şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Macron'un İsrail Politikasına Eleştirisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirdi. Macron, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in bu hedefinin gerçekçi olmadığını ve uzun süreli bir savaşa yol açabileceğini ifade etti.

Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant Arasındaki İletişimsizlik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant arasındaki ilişki, basın toplantılarına yansıdı. Netanyahu, Gallant'ın kendisiyle ortak bir basın toplantısı yapmayı reddettiğini belirtti. Bu durum, İsrail yönetiminin iç dinamiklerine dair soru işaretleri yarattı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Ateşkes Çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki duruma ilişkin endişelerini dile getirerek, derhal ateşkes çağrısında bulundu. Ghebreyesus, bölgede yaşanan çatışma ve bombardımanın yarattığı insanlık dışı koşullara dikkat çekti.