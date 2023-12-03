Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırıları ve İnsanlık Dramı Devam Ediyor

Gazze Şeridi, İsrail'in yoğun saldırıları altında büyük bir insanlık dramı yaşıyor. Sivil Savunma Birimi, bölgedeki yıkıma dikkat çekerek, saldırılar sonucunda binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve yetersiz ekipmanlar nedeniyle cesetlerin enkaz altından çıkarılamadığını açıkladı.

Saldırıların Acı Bilançosu

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik artan saldırılarının acı bilançosunu ortaya koydu. Basal, saldırılarda sivil savunma ekiplerinin sürekli hedef alındığını belirtti. Bu durum, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki enkaz altındaki cesetlere ulaşılamamasına yol açıyor.

Destek Çağrıları ve Ekipman Eksikliği

Gazze'deki durumun vahametini vurgulayan Basal, sivil savunma ekiplerine destek olacak ek ekip ve mekanizmaların şiddetle ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ekipman eksikliği, kurtarma çalışmalarını olumsuz etkileyerek, birçok insanın enkaz altında kalmış olmasına sebep oluyor.

Uluslararası Toplumun Rolü

Bu trajik durum, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyor. Gazze Şeridi'ndeki insani kriz, uluslararası yardım kuruluşlarının ve hükümetlerin dikkatini çekmeli ve somut adımlar atılmalıdır. Gazze halkının yaşadığı bu acıların hafifletilmesi için acilen yardım ve destek sağlanması gerekmektedir.