Gazze Hükümeti, İsrail'in Yakıt Stoklama İddiasını Reddediyor

Gazze Şeridi'nin yönetimi, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndaki akaryakıt stoklama iddialarına cevap verdi. İsrail'in, Refah'ta büyük miktarda yakıtın stoklandığına dair iddialarını reddederek, gerçekleri çarpıttığını belirtti.

İsrail'in İddiaları ve Gazze'nin Yanıtı

Hamas yönetimindeki Gazze hükümetinin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik bombardımanları devam ederken, yanıltıcı bilgiler yaydığını söyledi. Maruf, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı yakıt stoklama iddialarına da sert bir dille yanıt verdi. Bu iddiaları "yanıltıcı ve gerçek dışı" olarak nitelendiren Maruf, Refah'taki depolarda sadece sınırlı miktarda yakıt olduğunu ve bu yakıtın saldırılar başlamadan önce alındığını ifade etti.

Yakıt Krizi ve İsrail Saldırıları

Maruf, Gazze'de yaşanan yakıt krizi hakkında da açıklamalarda bulundu. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle yakıtın ulaşılamaz hale geldiğini, bu durumun bölgede ciddi bir krize neden olduğunu vurguladı. Özellikle sağlık merkezlerinde yakıt eksikliği yaşandığına dikkat çeken Maruf, uluslararası toplumu Gazze'ye yakıt sevkiyatının sağlanması için harekete geçmeye çağırdı.

Uluslararası Çağrı ve Gazze'nin Talepleri

Gazze'de faaliyet gösteren Petrol İstasyonları Sahipleri Derneği de bu konuda daha önce bir basın toplantısı düzenleyerek, benzer taleplerde bulunmuştu. Toplantıda, Refah Sınır Kapısı'nda sınırlı miktarda yakıtın bulunduğu, ancak İsrail'in saldırıları yüzünden bu yakıta erişilemediği belirtildi. Gazze'nin bu zor durumu karşısında uluslararası topluluğun daha aktif bir rol almasını beklediği vurgulandı.