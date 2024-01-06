Filistin'de Artan Şiddet: İsrail'in Gece Baskınları ve Saldırıları

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde, İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği baskın ve saldırılar sonucunda bölgede gerginlik artmaya devam ediyor. Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, gece saatlerinde Nablus, Beytüllahim, Selfit ve Kudüs'teki birçok bölge İsrail askerleri tarafından hedef alındı. Özellikle Nablus'ta yoğunlaşan baskınlar, çatışmalara ve gergin anlara sahne oldu.

Nablus'ta Artan Gerginlik

Nablus kentinin batısında yer alan Tel köyünde İsrail askerleri, El-Ayn ve el-Kerac meydanlarında konumlanarak bölgeye girdi. Köydeki gençlerle İsrail askerleri arasında çıkan çatışmalar dikkat çekti. Ayrıca, Balata ve Asker mülteci kamplarında da benzer baskınlar gerçekleştirildi. Bu kamplarda evler zorla girilerek, keskin nişancılar yerleştirildi.

Evler ve İş Yerleri Hedef Alındı

İsrail askerlerinin Nablus'un El-Meacin bölgesindeki bir evi basması ve eşyalara zarar vermesi, bölgedeki huzursuzluğu artıran bir diğer faktör oldu. Aynı şekilde, El-Menahel matbaasına yapılan baskın sonucu matbaada bulunan aletler tahrip edildi.

Beytüllahim ve Şufat Mülteci Kampında Gergin Anlar

Beytüllahim'in Tuku beldesinde İsrail güçleri tarafından üç gencin darbedilerek gözaltına alınması, insan haklarına yönelik endişeleri beraberinde getirdi. Kudüs'ün kuzeyindeki Şufat Mülteci Kampı'nda da benzer bir baskın gerçekleştirildi. İsrail güçleri, burada Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandı.

Selfit'te Kimlik Kontrolleri ve Araç Aramaları

Selfit bölgesinde de Karave ve İskaka köyleri, İsrail güçlerinin baskınlarına maruz kaldı. Bu baskınlarda Filistinlilerin kimlikleri kontrol edildi ve araçlarında aramalar yapıldı.

Gazze Şeridi'nde Artan Şiddet ve Kayıplar

Filistin haber ajansının verdiği bilgilere göre, Gazze Şeridi'nde İsrail uçaklarının düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli, çoğu çocuk, hayatını kaybetti. Deyr el-Belah ve Han Yunus'taki saldırılarda yaralanan çok sayıda kişi de hastanelere kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları

2023 yılından bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda, 22 bin 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayının içinde 9 bin 730 çocuk ve 6 bin 830 kadın bulunuyor. Sivil altyapının hedef alınması ve hastaneler ile eğitim kurumlarının zarar görmesi, uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor.