DSÖ: Sudan'da 11 milyon kişi acil sağlık yardımına muhtaç

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Ahmed el-Manzari, Sudan'dan gelen istatistiklerin "şoke edici" olduğunu belirterek, 11 milyon kişinin acil sağlık yardımına, 25 milyona yakın kişinin de insani yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Enformasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Manzari, dünyanın Sudan'ı unutamayacağını veya yüzüstü bırakamayacağını, Sudan halkının daha önce hiç olmadığı kadar dünyanın dayanışmasına ve yakınlığına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Sudan krizine yanıt vermedeki her gecikmenin daha fazla can kaybına yol açacağı uyarısında bulunan Manzari, "Sudan'da beş yaş altı her çocuk, akut yetersiz beslenmeden mustarip durumdayken, 20 milyondan fazla insan ciddi düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya." dedi.

Manzari, çatışmalardan etkilenen eyaletlerdeki hastanelerin yüzde 70'inin hizmet veremediğini tahmin ettiklerini ve diğer hastanelerin de yerinden edilmiş ve bakıma muhtaç kişilerle dolup taştığını belirtti.

Son resmi rakamlarda, çatışmalar nedeniyle ülke genelinde 32 bin 679 yaralı olduğundan bahsedildiğine dikkati çeken Manzari, ancak güvenlik gerekçesiyle birçok bölgeye ulaşılamadığı için bu sayının çok daha yüksek olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Manzari, Darfur'daki durumla ilgili derin endişe duyduklarını ifade ederek, "Yağma, hasar ve personel eksikliği nedeniyle çoğu hastane hizmet dışı kaldı. Güvensizlik ortamı da insani yardımların bölgeye güvenli bir şekilde ulaştırılmasını engelliyor. Yaklaşık yarım milyon insan Darfur'dan Çad'a kaçtı ve bunların çoğu travma tedavisi de dahil olmak üzere acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullandı.

Koleranın hızla yayılmasının rekor kıran insani ihtiyaçların karmaşıklığını daha da artırdığını kaydeden Manzari, şu değerlendirmede bulundu:

"Salgının Gadarif eyaletinde resmen duyurulduğu 26 Eylül'den beri Sudan'ın yedi eyaletinde şüpheli kolera vakaları rapor edildi. 3 milyondan fazla kişinin enfeksiyon riski altında olduğu tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü ve ortakları, sağlık otoriteleriyle işbirliği içinde, salgının daha fazla yayılmasının önlenmesi için müdahale çabalarının genişletilmesini hızlandırmaya çalışıyor."

Manzari, çatışmanın taraflarının 7 Kasım'da Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde sivilleri korumak, insani yardımların engelsiz geçişini kolaylaştırmak ve Sudan için Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi liderliğinde bir insani forum oluşturulmasının da yer aldığı taahhütlerinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Manzari, çatışmanın taraflarını Cidde Bildirisi'ndeki sözlerini acilen yerine getirmeye çağırarak, sağlık tesislerine yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

Sudan iç savaşı

Sudan'da 7. ayını geride bırakan iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin, uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletlere göre, bölgede çatışmalar nedeniyle 6,3 milyon kişi evlerinden edildi, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Taraflar 7 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan, ABD ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin öncülüğünde yapılan görüşmelerde taraflar, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak ve güven artırıcı tedbirleri uygulamak için adım atma konusunda taahhütte bulunmuştu.