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Biden: Umuyorum gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır

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Biden: Umuyorum gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese çok yakın olunduğunu ve gelecek pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını verdi.

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