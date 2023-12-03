ABD Başkan Yardımcısı Harris: İsrail'in İnsancıl Hukuka Uyması Gerek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, uluslararası arenada önemli bir konuma sahip. Yakın zamanda, İsrail ve Filistin meselesiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Harris, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka riayet etmesinin önemine vurgu yaparak, Gazze'deki saldırılar sonucunda çok sayıda masum sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dubai'de Gerçekleşen BM İklim Değişikliği Konferansı ve Harris'in Diplomatik Görüşmeleri

Harris, Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katıldı. Bu konferans sırasında, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

İsrail'in Kendini Savunma Yöntemleri ve Gazze'deki Durum

Harris, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in kendini savunma yöntemlerinin de önem taşıdığını ifade etti. Gazze'den gelen görüntülerin ve sivillerin çektiği acıların çok yıkıcı olduğunu dile getirdi.

Filistin Yönetiminin Rolü ve Bölgede Kalıcı Barışa Ulaşma İhtiyacı

ABD Başkan Yardımcısı, Filistin yönetiminin Gazze'yi idare etmesinin ve halkının iradesiyle yeniden canlandırılmasının önemine dikkat çekti. Bölgede kalıcı barışın sağlanması için bu adımların kritik olduğunu vurguladı.

İsrail'in Masum Sivilleri Koruma Sorumluluğu ve Gelecek Planları

Harris, İsrail'in bölgedeki masum sivilleri koruma görevine işaret ederek, saldırıların bir noktada sona ereceğini ve bundan sonrası için bir planın hazır olması gerektiğini savundu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Görüşme ve Filistinlilerin Durumu

Başkan Yardımcısı Harris, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı olduğunu açıkça ifade etti. Yeniden işgal, kuşatma ya da ablukanın olmaması gerektiğini, toprak kaybının önlenmesi ve Gazze'nin terörizm için bir platform olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Bu açıklamalar, Harris'in Orta Doğu politikasındaki hassasiyetini ve bölgedeki barışın sağlanması için attığı adımları gözler önüne seriyor. ABD'nin bu konudaki tutumu, uluslararası politikada önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Harris'in bu açıklamaları, bölgesel istikrar ve barışa katkı sağlamayı hedefliyor.