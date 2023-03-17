Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi karşısında ilk andan itibaren depremzede yurttaşlarımızın yaralarını sarmak için seferber olan Doğtaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde de paylaşmayı, yardımlaşmayı, yaraları sarmayı vurguladı.



Tarihimizin en büyük zaferi, büyük milletimizin dayanışma, fedakarlık, vatan sevgisi ile tüm insanlığa gösterdiği destan, yaşadığımız felaketler karşısında da azim ve direnç aşılıyor.

Yarım asır önce Çanakkale’de filizlenen Doğtaş, Çanakkale’nin ruhuyla zor dönemlerin aşılacağını, yaraların sarılacağının altını çizdi.

‘’PAYLAŞMAYI, YARDIMLAŞMAYI, YARALARI SARMAYI 18 MART’TA ÖĞRENDİK’’



Doğtaş yayınladığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü filminde şu sözlere yer verdi: ‘’Biz paylaşmayı, yardımlaşmayı, yaraları sarmayı 18 Mart’ta öğrendik. Şimdi de deprem bölgesinde konteynır kentler kuruyor, burs ve istihdam imkânı sağlıyoruz. Çanakkale’de doğduk Çanakkale ruhunu yaşatıyoruz. Atamızı ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.’’

Titrifikir Reklam Ajansı imzalı reklam filminde kullanılan çizimler Emek Kalfa tarafından yapıldı.