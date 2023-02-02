Yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı gün geçtikçe artarken, bunun öncülerinden biri ise otomotiv sektörü. Otomotiv ve ikinci el pazarında dijital dönüşüm, yapay zekanın yarattığı ivme ve faydalarla son sürat gerçekleşiyor. Geçtiğimiz sene Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan ve ikinci elde yenilikçi iş modeliyle dengeleri değiştiren Carvak da yapay zekayı iş modelinde aktif ve etkin olarak kullanarak fark yaratan bir marka. Carvak’ın CEO’su Mehmet Çelikol, yapay zekanın sektördeki kullanımına dair detayları paylaşırken, hangi yeni yapay zekâ uygulamalarının sektöre gireceğine dair öngörülerini de açıkladı.

İkinci el otomotiv pazarında yapay zekanın kullanımı hız, şeffaflık, güven ve kolaylık getiriyor. Bu da müşterilerin memnuniyetini doğrudan artıyor. “Yapay zekâ hem sektörleri hem de ona eşlik eden tüm diğer teknolojilerin kurallarını değiştiriyor, adeta oyunu baştan yazıyor” diyen Çelikol’a göre, yapay zekanın ikinci el pazarına yansıması daha da belirgin hale gelecek. Çelikol, şöyle konuştu: “Yapay zeka teknolojileri, otomotiv endüstrisini tasarımdan üretime, sigortadan ikinci ele kadar neredeyse her alanda dönüştürüyor. Bu yıldan itibaren yapay zekanın sektörde kullanımı daha da artacak. Şeffaflığın en büyük ihtiyaçlardan olduğu ikinci elde, yapay zeka özellikle fiyatlandırma ve yenilemede de büyük imkanlar sunmaya devam edecek.”

Makine öğrenmesi daha da çok veri işliyor ve öğreniyor olacak

Fiyatlandırmada sorunlar yaşayan müşterilerin imdadına ise yapay zeka teknolojileri yetişti. İnsansız yapay zeka fiyatlama algoritması müşterilere araçlarını hızlı satabilecekleri gerçek fiyatını veriyor. Çelikol “Türkiye’ye özgü özelleştirilmiş fiyatlandırma algoritmamızın 2. versiyonunu da 2023 yılı başında devreye aldık. Ekiplerimiz çok kıymetli bir yapay zeka ürünü daha gerçekleştirmiş oldu. Şu an ülkedeki en iyi ikinci el fiyatlama algoritması olduğundan eminiz. Çok kısa bir süre

sonra tüm sektörün ve milyonlarca müşterinin alırken ve satarken spekülatif hareketlerden uzaklaşarak bizim fiyatlarımızı referans alacağını öngörüyoruz” dedi.

Çelikol, yapay zekanın Carvak’ta birçok farklı süreçte de büyük katma değerler getirdiğini ifade etti. Çelikol, şöyle konuştu: “Carvak olarak Dünya’nın 10 ülkesinde yüzbinlerce araç yenilediğimiz için çok önemli büyük bir veriye sahibiz ve bu veri her geçen gün artıyor. Türkiye’de 2023 yılında agresif büyümemizi devam ettireceğimiz için makina öğrenmesi de daha çok veri işliyor olacak ve daha iyi öğrenecek. Bu yıl ülkemizin bu konuda da en iyi yapay zeka ürününe sahip olacağımızdan eminim.”

Peki ikinci elde başka hangi yapay zekâ uygulamaları hayatımıza girecek?

Çelikol’a göre, yapay zekanın mevcut kullanımına ek diğer uygulamalarını özellikle yeni nesil araç dünyasında görüyoruz ve tüm bu teknolojiler ikinci elde de hayatımıza girecek. Önümüzdeki dönemlerde ‘connected cars’ (bağlantılı araçlar), Endüstri 4.0 ve sürücüsüz araçlar gibi konular ikinci elde de önümüze daha çok çıkacak. Çelikol şöyle konuştu: “Nesnelerin internetinin çok önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkan Bağlantılı Araçlar ile araçlar birer teknoloji cihazı haline dönüşüyor ve birbirleriyle haberleşebiliyor. Carvak olarak Meksika’da sattığımız araçlarımızı yenileme merkezimizde bağlantılı araca dönüştürüyoruz ve bizden araç alan müşterilerimizin araç kullanımına dair milyonlarca verisini yapay zekâ ile işliyoruz, tahmin analizleri yapıyoruz. Türkiye’de de müşterilerimize gerçekten fayda yaratabileceğimiz bağlantılı araç çözümünün ne olabileceği yönündeki incelemelerimiz devam ediyor.”

İkinci elde de Endüstri 4.0 uygulamalarını göreceğiz

Endüstri 4.0 ile üretim tesisleri otomasyonun bir adım ötesine geçiyor ve üretim cihazlarının birbiriyle etkileşim kurduğu, veriyi anlık işleyerek yapay zekâ ile karar alabildiği bir ortam sağlanıyor. Çelikol, “Araç markalarının üretim tesisleri bu açıdan oldukça gelişmiş durumda; ancak ikinci el araçların yenilendiği, bakım ve onarımların yapıldığı ortamda henüz böyle bir ilerleme yok. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ikinci el pazarında da endüstri 4.0 uygulamalarını göreceğimizi öngörüyoruz. Carvak olarak ayda 2.000’den fazla araç yenileme kapasitesi olan tesisimizde yalınlaşma ve teknoloji yenileme çalışmalarına başladık. Yapay zekâ destekli Endüstri 4.0 ortamı yaratmanın olası faydalarını da 2023’de değerlendirmeye başladık” dedi.

Sürücüsüz araçlar da ikinci eli etkileyebilir

Herkes merakla sürücüsüz araç dünyasını bekliyor, pek çoğumuz için yapay zeka denince ilk akla sürücüsüz araçlar geliyor. Her geçen gün ilerleyen örnekler görüyoruz, Çelikol, bu konuda ise “Biz piyasada var olan ve bu özellikler ile üretilmemiş araçların da sürücüsüz araçlara dönüşebileceğini öngörüyoruz. Konu Türkiye için henüz erken ama Carvak olarak bu alanı da sıkı bir şekilde takip ediyoruz.” dedi.