2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

DGS başvuruları 26 Mayıs - 5 Haziran 2023 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 13 Haziran 2023 olarak belirlendi.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını iletilir. Sınav başvurularının geçerli olabilmeleri için sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle AİS’e giren adaylar sınava katılacakları oturumu seçer, Ardından o yıl ÖSYM tarafından belirlenen sınav ücretini anlaşmalı bankalardan veya ÖSYM e-Ödemeler bölümünden yatırılabilir. Sınava belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adaylar için geç başvuru işlemleri yine yayınlanan takvimle belli olacak. Geç başvuru yapacak adaylardan sınav ücreti %50 zamlı olarak tahsil edilir.