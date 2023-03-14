Sektör temsilcileri, gelecek yatırımlarının yol haritasını bu yıl ikincisini düzenleyeceği Kargo, Kurye, Lojistik Zirvesi ve Fuarı’nda tartışacak

Türkiye kargo, kurye ve lojistik sektörü 2020 yılından bu yana önemli sınavlar veriyor. Pandeminin ardından tüm ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketlerinde de sektör, alt yapı, otomasyon ve yapay zeka yatırımlarıyla önemli sorumlulukları hızla hayata geçirme kabiliyeti gösterdi.

İnsan gücümüzle yardım köprüleri kurduk

Kargo, kurye ve lojistik sektörünün kriz anlarında toplumsal faydayı birinci önceliğine aldığını açıklayan Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği – KARİD Başkanı Fatih Önyol: “Kargo, kurye ve lojistik sektörü olarak deprem felaketinde sektör olarak çok hızlı organize olup milletimiz için yardım köprüleri kurduk. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile birlikte hareket ederek deprem bölgelerinde 4 bine yakın yardım toplama noktası oluşturduk. KARİD üyesi şirketler olarak yaptığımız yardımların yanı sıra bireysel yardımları bedelsiz olarak o bölgedeki insanlarımıza ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan sektörlerinden biri olarak 1 milyona yaklaşan insan gücümüzle hepimiz 85 milyon için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Deprem bölgesindeki lojistik ağımızı yeniden ayağa kaldıracağız

Deprem bölgesindeki lojistik ağını yeniden ayağa kaldırmak için dernek üyeleriyle ve karar vericilerle yoğun çalışmalar yaptıklarını açıklayan Önyol sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Kargo, Kurye, Lojistik Zirvesi ve Fuarı – PPSE’de bölgedeki üretim ve sanayinin normalleşmesi için atılacak adımlarda sektörümüze düşen görevleri de masaya yatıracağız. KARİD olarak BTK’nın destekleriyle INPPES Fuarcılık ile birlikte 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde Pullman İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleyeceğimiz PPSE’de başta deprem bölgelerindeki yatırımlarımız olmak üzere sektörün geleceğini şekillendirecek alt yapı yatırımları ve teknolojileri alanında uzman konuşmacılar tarafından tartışılacak. Geçtiğimiz yıl zirve olarak düzenlediğimiz bu etkinlik, bu yıl fuar statüsünü de kazandı ve ticari görüşmeler için de önemli bir platform olacak.”

PPSE bu yıl da sektörün nabzını tutacak

Kargo, kurye ve lojistik sektörü temsilcileri ile tedarikçilerini bir araya getiren PPSE, geçtiğimiz yıl bin 200 ziyaretçiyi ağırladı. I. PPSE’de 95 firma en yeni teknolojilerini ve hizmetlerini stand alanlarında sergiledi ve düzenlenen 6 oturum ve 5 özel sunu kapsamında alanında uzman 50 konuşmacı önemli bilgiler paylaştı. Kargo, Kurye, Lojistik Zirvesi ve Fuarı bu yıl da sektörün nabzını tutacak.

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