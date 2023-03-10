Biz Türklerin günahı ne ? Cefakâr , vefakâr olmak mı ? Bizim ülkemiz bu dünya'daki cahil ve yobazların durak yeri mi veya fakir , fukaranın uğrak yeri mi ?

Osmanlı da ... "savaşlar da Türk" "şehit olan Türk" "ezilen” Türk <git> Trablusgarp'a , Yemen'e, Şam'a , Mekke’ye, Mısıra ,<gel >, Makedonya , Bosna'ya .. Dur daha bitmedi İran, Irak ... Ne bu ya bütün bunların yükünü biz mi taşıyacağız, bu bir kader mi ? Yoksa idarecilerin basiretsizliği mi ?

Hem de bunca ihanet , entrika ve hile ettikleri halde !!!!

Cumhuriyet döneminde çok şükür o işler de bitti..

Bazı operasyonel hareketleri menfaatlerimiz için tabi ki yapacağız . Birilerinin dediği gibi Suriye’de , Libya'da ne işimiz var demekle olmaz.. Bu siyasi densizlik demektir , bunları söyleyenlerin Türklük diye bir derdi de yoktur zaten..

Hani Akif diyor ya ;

"Kahraman ırkıma dökülen bir gül ... Ne bu şiddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal..

Arkadaş , yurduna alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni ,dursun bu hayâsızca akın

Doğacaktır sana va'dettiğin günler Hakk'ın,

Kim bilir , belki yarın , belki yarından da yakın...

Var mı böyle bir ülke, yol geçen hanı.. Kervanlar bu hanı , konaklamak için değil sürekli kalmak için kullanıyor.. Belli ki yerleri rahat.. İnsanın içinden bu türküyü söylemesi geliyor !!!

Han sarhoş , hancı sarhoş

Yolda yabancı sarhoş

El çek , tabip , kalbimden

İçimdeki sancı sarhoş

Yunan’ı koru ; toprağına göz diksin , İran’ı koru , bizi kara çarşafa dolasın , Arabistan’ı koru bize yallah Turko desin, Ermeni'yi koru sırtımızdan vursun , Afgan’ı, Suriyeliyi koru ekonomimiz çöksün , bu ne ya bu böyle mi gider.. Biz bu dünyanın delisi miyiz?

Artık birazda kendi ülkemizin refahı ve güvenliği için olalım. Bu değil mi bizi bizden eden , kendi neslimizi cımbızla aramaya başlıyoruz !!!!

Bazı konularda biraz da ABD zihniyetli olalım. Kaç bin kilometreden gelip avını yapıyor , aslan payını alıyor, kimsenin gözünün yaşına bile bakmıyor.

Bizim zenginliğimiz, insanlığın zenginliği demektir.. Bu farklılık genlerimizin asilliği ve vicdanlı oluşumuzdandır...

Korkarım , emperyalist ve sömürge olan ülkeler , yarın Türk cumhuriyetlerine de el atmalarına !!!

Kafkasya bizim ön bahçemizdir , oradaki yeraltı kaynakları bizim öz varlığımızdır. Türklerin anayurdudur. Biz Göktürk'leri iyi okuyup yad edeceğiz ki , Yüce Allah bizi , hem kardeşlerimize kavuştursun , hem de o nimetlerden yararlandırsın...Akıl, teknoloji ve beceri derim..

Ergeç bu Turanı başaracağız.

Kızıl Elma'ya da ulaşacağız..

Ama öyle insanları din ile uyutarak değil , yaradan Allah'ın vermiş olduğu akıl ile.. Mutlaka bir olacağız , beraber olacağız , uzlaşacağız , Türklüğün altın çağını yaşayacağız..

Sevgi ve Saygılarımla.

Sağlıklı, Mutlu Yaşayın.