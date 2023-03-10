Biz Türklerin günahı ne ? Cefakâr , vefakâr olmak mı ? Bizim ülkemiz bu dünya'daki cahil ve yobazların durak yeri mi veya fakir , fukaranın uğrak yeri mi ?
Osmanlı da ... "savaşlar da Türk" "şehit olan Türk" "ezilen” Türk <git> Trablusgarp'a , Yemen'e, Şam'a , Mekke’ye, Mısıra ,<gel >, Makedonya , Bosna'ya .. Dur daha bitmedi İran, Irak ... Ne bu ya bütün bunların yükünü biz mi taşıyacağız, bu bir kader mi ? Yoksa idarecilerin basiretsizliği mi ?
Hem de bunca ihanet , entrika ve hile ettikleri halde !!!!
Cumhuriyet döneminde çok şükür o işler de bitti..
Bazı operasyonel hareketleri menfaatlerimiz için tabi ki yapacağız . Birilerinin dediği gibi Suriye’de , Libya'da ne işimiz var demekle olmaz.. Bu siyasi densizlik demektir , bunları söyleyenlerin Türklük diye bir derdi de yoktur zaten..
Hani Akif diyor ya ;
"Kahraman ırkıma dökülen bir gül ... Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal..
Arkadaş , yurduna alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni ,dursun bu hayâsızca akın
Doğacaktır sana va'dettiğin günler Hakk'ın,
Kim bilir , belki yarın , belki yarından da yakın...
Var mı böyle bir ülke, yol geçen hanı.. Kervanlar bu hanı , konaklamak için değil sürekli kalmak için kullanıyor.. Belli ki yerleri rahat.. İnsanın içinden bu türküyü söylemesi geliyor !!!
Han sarhoş , hancı sarhoş
Yolda yabancı sarhoş
El çek , tabip , kalbimden
İçimdeki sancı sarhoş
Yunan’ı koru ; toprağına göz diksin , İran’ı koru , bizi kara çarşafa dolasın , Arabistan’ı koru bize yallah Turko desin, Ermeni'yi koru sırtımızdan vursun , Afgan’ı, Suriyeliyi koru ekonomimiz çöksün , bu ne ya bu böyle mi gider.. Biz bu dünyanın delisi miyiz?
Artık birazda kendi ülkemizin refahı ve güvenliği için olalım. Bu değil mi bizi bizden eden , kendi neslimizi cımbızla aramaya başlıyoruz !!!!
Bazı konularda biraz da ABD zihniyetli olalım. Kaç bin kilometreden gelip avını yapıyor , aslan payını alıyor, kimsenin gözünün yaşına bile bakmıyor.
Bizim zenginliğimiz, insanlığın zenginliği demektir.. Bu farklılık genlerimizin asilliği ve vicdanlı oluşumuzdandır...
Korkarım , emperyalist ve sömürge olan ülkeler , yarın Türk cumhuriyetlerine de el atmalarına !!!
Kafkasya bizim ön bahçemizdir , oradaki yeraltı kaynakları bizim öz varlığımızdır. Türklerin anayurdudur. Biz Göktürk'leri iyi okuyup yad edeceğiz ki , Yüce Allah bizi , hem kardeşlerimize kavuştursun , hem de o nimetlerden yararlandırsın...Akıl, teknoloji ve beceri derim..
Ergeç bu Turanı başaracağız.
Kızıl Elma'ya da ulaşacağız..
Ama öyle insanları din ile uyutarak değil , yaradan Allah'ın vermiş olduğu akıl ile.. Mutlaka bir olacağız , beraber olacağız , uzlaşacağız , Türklüğün altın çağını yaşayacağız..
Sevgi ve Saygılarımla.
Sağlıklı, Mutlu Yaşayın.