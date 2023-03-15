Gerçek mesleği bayan kuaförlüğü olan Bülent Erkol'un, yolu ünlü söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ve Fotoğraf sanatçısı, yönetmen Ali Eşitmez ile birleşince yıllardır kurduğu şarkıcılık hayali gerçek oldu. Ahmet Selçuk İlkan'ın, tam desteğini alan Bülent Erkol, ilk single'ını yıllar önce Emel Sayın'ın seslendirdiği sözü Ahmet Selçuk İlkan'a ait olan 'Aradığın Aşkı Söyle Buldun mu?' müzikseverlerle buluşturdu.

Bundan sonra single'larına devam edeceğini söyleyen Bülent Erkol, 'Herkes hayali peşinde koşsun. Ahmet beyde sesime güvendi ve şarkısını bana teslim etti. Kendisine çok teşekkür ederim. Bu acılı günlerimiz de müzik en iyi ilaçtır. Ve ilk single'ımdan elde edeceğim geliri depremzedelere bağışlayacağım' diye konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi