Yaklaşık on üç gündür yükselen bir kanal içerisinde hareketlilik gösteren Bitcoin, kanalın orta bandının üzerinde kalıcılık sağlayamamış gözüküyor. Olası geri çekilmelerin devam etmesi halinde kanalın alt bandı olan 27395$ seviyesini test etmesi beklenebilir. Bu seviyeye tutunamaması halinde 26760$ ardından da 25250$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

Olası yukarı yönlü bir harekette ise 27825$ üzerinde kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Ardından 28285$ ve 28450$ seviyeleri önemli direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyelerin kırılması halinde daha önce test ettiği 29180$ seviyelerine kadar bir yükseliş desteklenebilir.

XRP TEKNİK ANALİZ

Xrp, hafta içi birçok altcoine nazaran iyi performans göstererek %32 civarında artış gösterdi. Bu sabah saatlerinde ise 0.5368$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Yükselen kanalı kıran Xrp için olası yukarı yönlü hareketliliğin devamında 0.5591$ seviyesini kırması ve üzerinde günlük kapanışlar yapması önemli olacaktır. Ardından daha önce test edilen 0.5836$ ve 0.6200$ seviyelerine kadar bir yükseliş beraberinde gelebilir.

Olası aşağı yönlü bir harekette ise 0.5035$ güçlü bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte kanalın üst bandı olan 0.4598$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir ve bu seviyeye tutunması beklenebilir.