2 Haziran BİM kataloğunda birçok ürün seçeneği yer alıyor. Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında Laptop, Yazıcı, TV, Cep Telefonu, Airfryer, Blender Set, Işıklı Kettle, Saç ve Sakal Şekillendirici, El tipi masaj aleti, Yemek Takımı, Çatal-Bıçak ve Kaşık takımı gibi ürünler bulunuyor. Bu katalogda, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunulduğu görülüyor.

İşte BİM 2 Haziran 2023 aktüel kataloğunda yer alan bazı ürünler:

Russell Hobbs Satisfry Air Fryer 26510-56 - 2.799 TL

Braun BLENDER SET MQ5275 - 1.799 TL

HP Notebook 7N4W2AA - 8.499 TL

HP Tanklı Yazıcı - 3.599 TL

Dijitsu 32 İNÇ UYDU ALICILI TV 32D9800 - 2.199 TL

Dijitsu 50 İNÇ UHD WEBOS TV 50DW9900 - 6.499 TL

Goldmaster Saç ve Sakal Şekillendirici GM-8126 Fit - 189 TL

El Tipi Masaj Aleti - 139 TL

Şarjlı ve Dokunmatik Kristal Lamba - 189 TL

Monopoly Düello Zamanı - 179 TL

MGS Garaj Oyun Seti - 135 TL

BİM 2 Haziran aktüel kataloğunda Kütahya Porselen Mat Altın File Rölyefli Yemek Takımı, Hisar Miami 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, Emaye Ayaklı Kek Fanusu, Emaye Kavanoz Seti ve Hisar Optima Çelik Derin Tencere gibi ürünler bulunmaktadır.

Kütahya Porselen Mat Altın File Rölyefli Yemek Takımı - 1.899 TL

Hisar Miami 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı - 829 TL

Emaye Ayaklı Kek Fanusu - 229 TL

Emaye Kavanoz Seti - 299 TL

Hisar Optima Çelik Derin Tencere - 335 TL

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi