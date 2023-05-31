2 Haziran BİM kataloğunda birçok ürün seçeneği yer alıyor. Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında Laptop, Yazıcı, TV, Cep Telefonu, Airfryer, Blender Set, Işıklı Kettle, Saç ve Sakal Şekillendirici, El tipi masaj aleti, Yemek Takımı, Çatal-Bıçak ve Kaşık takımı gibi ürünler bulunuyor. Bu katalogda, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunulduğu görülüyor.
İşte BİM 2 Haziran 2023 aktüel kataloğunda yer alan bazı ürünler:
Russell Hobbs Satisfry Air Fryer 26510-56 - 2.799 TL
Braun BLENDER SET MQ5275 - 1.799 TL
HP Notebook 7N4W2AA - 8.499 TL
HP Tanklı Yazıcı - 3.599 TL
Dijitsu 32 İNÇ UYDU ALICILI TV 32D9800 - 2.199 TL
Dijitsu 50 İNÇ UHD WEBOS TV 50DW9900 - 6.499 TL
Goldmaster Saç ve Sakal Şekillendirici GM-8126 Fit - 189 TL
El Tipi Masaj Aleti - 139 TL
Şarjlı ve Dokunmatik Kristal Lamba - 189 TL
Monopoly Düello Zamanı - 179 TL
MGS Garaj Oyun Seti - 135 TL
BİM 2 Haziran aktüel kataloğunda Kütahya Porselen Mat Altın File Rölyefli Yemek Takımı, Hisar Miami 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, Emaye Ayaklı Kek Fanusu, Emaye Kavanoz Seti ve Hisar Optima Çelik Derin Tencere gibi ürünler bulunmaktadır.
Kütahya Porselen Mat Altın File Rölyefli Yemek Takımı - 1.899 TL
Hisar Miami 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı - 829 TL
Emaye Ayaklı Kek Fanusu - 229 TL
Emaye Kavanoz Seti - 299 TL
Hisar Optima Çelik Derin Tencere - 335 TL
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi