Evleri ve dünyayı güzelleştirme vizyonuyla global yatırımlarına hız kesmeden devam eden Bella Maison’un mağaza açtığı 10. ülke Kıbrıs oldu. Yeni mağazasını Lefkoşa’nın en önemli alışveriş noktalarından biri olan Taşkınköy’de açan Bella Maison, yurtdışı mağazasını sayısını 14’e toplam mağaza sayısını da 27’ye yükseltti. 193 metrekarelik alanda hizmet veren Bella Maison’un Kıbrıs’taki ilk mağazasında; Yatak Odası, Sofra, Banyo, Dekorasyon, Bebek ve Kozmetik kategorilerinden birçok ürün satışa müşterilerinin beğenisine sunuluyor.

Üç kıta, 4 yeni ülke ve 10’dan fazla yeni mağaza hedefi

Yurt dışı yatırımlarına ve globelleşme macerasına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Bella Maison kurucusu ve CEO’su Muhammed Tan; “Türkiye’de doğan bir marka olarak, yurt dışında hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla adımızı globalde her geçen gün daha fazla duyurmaktan gurur duyuyoruz. Yurt dışında açtığımız her yeni mağaza, evleri güzelleştirme hayalimiz ile anlattığımız hikayemizi daha fazla insana ulaştırmak için bizlere yardımcı oluyor. Bu amaç doğrultusunda Bella Maison olarak uluslararası pazarda yakaladığımız ivmeyi daha da hızlandırmak ve daha fazla insana ulaşmak istiyoruz. 2023 ikinci çeyrek itibariyle faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını 10’a, yurt dışı mağaza sayımızı 14’e yükselttik. Öncelikli hedefimizde Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da görüşmelerini sürdürdüğümüz yatırım fırsatlarını tamamlayarak 2023 yıl sonu itibariyle üç kıtada dört yeni ülkede 10’dan fazla yeni mağaza açmak bulunuyor. Hem fiziksel hem de online pazaryerlerindeki mağazalarımıza yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek büyümeye devam edeceğiz” dedi.