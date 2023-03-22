ByWillow Müzik etiketi ve Sony Music Türkiye dağıtımıyla 24 Mart’ta tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan şarkı, Selahattin Sarıkaya Şarkıları albümünün ikincisinde yer alıyor. Sözü Müziği Selahattin Sarıkaya’ya ait kült eserleri başarılı sanatçıların sesinden yeniden dinleyiciyle buluşturan projede daha önce Melek Mosso, Tuğçe Kandemir, Evdeki Saat, Mary Jane, Bağzıları, Eda Baba, Ceren Gündoğdu, Çağan Şengül, Ayça Özefe, Işıl Ayman, Yiğit Mahzuni ve Mehmet Erdem gibi bir çok önemli ismi içinde barındırıyor.

Projenin en önemli destekçileri Selahattin Sarıkaya'nın kızı Cemile Sarıkaya ve ByWillow eski ve yeni nesli bir araya getiren bu anlamlı projenin çok ses getireceğine inandıklarını ve her zaman destekleyeceklerini dile getirdi. Şarkının klibi ise Melike Beşli imzalı.

Selahattin Sarıkaya Şarkıları albümünün ikincisinde yer alan Ayça Özefe ve Çağan Şengül düeti “Ateş Düştüğü Yeri Yakar” 24 Mart’ta By Willow etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

YENİGÜN HABER MERKEZİ