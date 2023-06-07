Apple'ın WWDC 23 etkinliğinde tanıttığı Game Porting Toolkit, Windows oyun geliştiricilerinin oyunlarının macOS platformunda nasıl çalışacağını kolay ve hızlı bir şekilde test etmelerini sağlıyor. Bu araç seti sayesinde Windows oyunları, Mac bilgisayarlarında sorunsuz bir şekilde oynanabilir hale geliyor. Özellikle M1 MacBook Pro 16 GB üzerinde yapılan bir gösterimde, ünlü oyunlardan biri olan Cyberpunk 2077'nin başarılı bir şekilde çalıştığı görülüyor. Ayrıca Diablo IV ve Hogwarts Legacy gibi modern oyunların da Mac bilgisayarlarda oynanabilmesi mümkün hale geliyor.

Apple'ın grafik API'si Metal 3 ve MetalFX yükseltme desteği, oyunların daha yüksek kare hızlarına ulaşmasını sağlayarak oyun deneyimini iyileştiriyor. Game Porting Toolkit, Windows oyunlarını resmi olarak Mac bilgisayarlarda oynatmak için tasarlanmamış olsa da, kullanıcıların bu imkanı elde etmelerine olanak sağlıyor.Apple'ın WWDC 23 etkinliğinde duyurulan Game Porting Toolkit, Mac kullanıcılarının oyun dünyasına yeni bir kapı aralamasını sağlıyor. Bu araç seti sayesinde Windows oyunlarının Mac bilgisayarlarda oynanabilmesi mümkün hale geliyor ve kullanıcılar popüler oyunları Mac platformunda keyifle deneyimleyebiliyorlar. Apple'ın oyun dünyasına yönelik attığı bu adım, Mac kullanıcıları arasında heyecan yaratırken, oyun deneyimini daha da zenginleştirecek bir seçenek sunuyor. Game Porting Toolkit'in kullanıcılar arasında nasıl bir etki yaratacağı ve hangi oyunların Mac platformunda daha da popüler hale geleceği ise merak konusu. Mac kullanıcıları, bu yeni araç setiyle oyun dünyasında kendilerine yeni bir yer açacak ve oyun deneyimlerini en üst seviyeye taşıyabilecekler.