Son günlerde gerek şehir dışından gelip yerleşmek için gerekse Ankaralı olup evlerini yenilemek isteyenlerin artan yeni ev arayışına üç farklı proje ile yanıt veren Sinpaş, güvenli ve ayrıcalıklı yaşam alanlarını daha çok kişiyle buluşturmak için yeni bir kampanya başlattı. Çankaya/Oran bölgesinde yer alan zengin sosyal donatılarıyla öne çıkan Sinpaş projeleri; Altınoran, Marina Ankara ve Ege Vadisi’nde yüzde 20 indirim kampanyası kapsamında hemen teslim ve hemen tapu güvencesiyle yenilenmek artık daha ulaşılır konumda.

Yüzde 20 indirimle Ankara’da yepyeni bir ev

Ankara’da hayalleri süsleyen bir yaşam için Sinpaş’ın sunduğu mart ayı sonuna kadar geçerli olan kampanya ile ev sahibi olmak ve sayısız sosyal donatıların bulunduğu Altınoran, Ege Vadisi ve Marina Ankara’da yepyeni bir hayat kurmak mümkün olacak.

Ege sahillerinin güzellikleri Ankara’da

Ankara’ya Ege konseptini getiren Sinpaş’ın Ege Vadisi projesi, yılın 365 günü keyif sürülebilecek 4 mevsim plajlı havuzuyla yaz kış, evinizde yaşarken tatil tadında bir yaşam imkanı sunuyor. Bir konuttan öte tatili her mevsimde evinize getiren Ege Vadisi, SPA ve wellness center, Türk hamamı, sauna, spa, jakuzi ve buhar odası gibi imkanlarıyla şehirde yer alan bir yaşam alanından daha fazlasını sunuyor. Ödüllü örnek daireleriyle Ege konseptinde sıcak, samimi ve sade bir dekorasyon sunan Ege Vadisi, Kızılay’a yalnızca 10 dakika mesafede bulunuyor. Ankara’ya Ege konseptini getiren Sinpaş’ın Ege Vadisi projesi, yılın 365 günü keyif sürülebilecek 4 mevsim plajlı havuzuyla, yaz kış tatil tadında bir yaşam imkanı sunuyor. Tatil keyfini her mevsim yaşatan Ege Vadisi, SPA ve wellness center, Türk hamamı, Sauna, jakuzi ve buhar odası, yaklaşık 8.000 m2 peyzaj alanı, Vadi ‘ye bitişik konumu, Ankara'nın en değerli noktası Çankaya Oran'da, bir yaşam alanından çok daha fazlasını sunuyor. Ege konseptiyle sıcak, samimi ve sade bir dekorasyon tarzı sunan, ödüllü örnek evleriyle Ege Vadisi, Panora Alışveriş Merkezi'ne yürüme mesafesindeyken, Atakule, GOP, Tunalı Hilmi Caddesi, Kızılay, Konya ve Eskişehir Yollarına çok kısa mesafede bulunuyor.

Marinanın lüks yaşamı Ankara’da

Türkiye’nin en iddialı karma yaşam projelerinden Marina Ankara, göleti, kumsalı çocuklar için su kaydırağı ile sakinlerine şehrin içinde lüks bir marina yaşamı sunuyor. Şehrin en değerli lokasyonlarından olan Oran’da konumlanan ve Eymir gölü manzarasıyla huzurun adresi olan Marina Ankara'da 81 m²'den 290 m²'ye; 1.5+1 Bahçe katından 4,5+1'e kadar farklı yaşam seçenekleri bulunuyor.



Altınoran’da yaşam çok farklı

Türkiye gayrimenkul sektörünün en büyük temalı yaşam projesi olan Altınoran, Ankara’nın konut anlayışını değiştirirken kalitesi ve sosyal alanlarıyla ilklerin projesi olarak öne çıkıyor. Sinpaş’ın yarım asırlık tecrübesiyle hayata geçirilen Altınoran projesi, sadece site sakinlerine değil sosyal donatılarıyla tüm Ankaralılara hizmet veriyor. Altınoran projesinin sakinleri bir yandan Altınoran Çarşı’da alışverişlerini yaparken, dilerlerse 4 kilometrelik parkurunda bisiklete binip, koşu ve yürüyüş yapabiliyorlar. Vadi manzarasına karşı yüzme imkânı sağlayan spor tesisiyle düzenli spor yapabilen site sakinleri yıl boyu site meydanında gerçekleştirilecek etkinliklerle sosyal hayatın da merkezinde olacaklar.

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