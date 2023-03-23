1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Korhan Kuyu, aynı yıl İş Bankası Yazılım Geliştirme Bölümü’nde Yazılım Uzmanı olarak çalışma hayatına adım attı. 2011 yılına kadar Banka’nın çeşitli birimlerinde uzmanlık ve yöneticilik yapan Kuyu, 2011 yılında, SoftTech AŞ’ye, Banka’nın dijital kanallarından sorumlu direktör olarak atandı. Dört buçuk yıl bu görevi sürdürdükten sonra, Anadolu Sigorta’ya transfer olan Korhan Kuyu, farklı teknoloji bölümlerinde Bölüm Müdürü pozisyonunda çalıştı. 2021 yılının Mart ayından itibaren, Anadolu Sigorta’da Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Koordinatör olarak görev yapan Korhan Kuyu 23 Mart 2023 tarihinde Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2019 yılında Koç Üniversitesi Yönetici Geliştirme programını ve 2022’de Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Yüksek Lisans programını tamamlayan Kuyu, aynı zamanda, 2021 yılından bu yana Türkiye Sigorta Birliği “Dijitalleşme ve Veri Analitiği İnceleme ve Araştırma Komitesi’nin başkan yardımcılığı görevini de yürütmektedir.