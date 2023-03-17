Amiran Kurtkan Bilgiseven hocam ; İslamiyet'i Arapçaya ve Arabistan hudutlarına ve Arap örf ve adetlerine sığdıran, onlarla hudutlandıran zihniyete son vermiştir.

Başlıca kitaplarından "Tasavvuf ve Laiklik."

Halk nezdinde çok yankı yaptı. Amiran hocamız bu kitabındaki " akılcı - ilmi " yorumları pek çok insanın gözünü açmış, pek çok insanın doğmalardan kurtulmasına vesile olmuş ve pek çok insana İslamiyet'in çağlar ötesi ve üniversal bir din olduğunu öğretmiştir.

İslamiyet'i çocukluğumuzda kadın saçının kılından, erkek yüzünün sakalından ve insanların hiç de milli veya milletler arası olmayan kılık kıyafetinden ibaret saydıran din anlayışını öğrenmiştik.

Amiran hoca çok mantıki, akli, çağları aşıp aşınmayacak ve beden, ruh temizliğinin sağlayacağı huzurla ve ölçülmesi imkânsız gönül gücüyle dolu bir insanlık meydana getirmiş ve getirebilecek bir İslamiyet anlayışına kavuşturmuştur.

Rahmetli Türk Dünyası Vakfı Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan beyefendi kitabında şöyle bahsetmişti ;

Amiran hanım, çok doğru sözlü ve keskin ifadeli , " yiğit " bir hanım efendiydi. Onun şaşması , sapması hiçbir zaman düşünülemezdi.

Hiçbir şeyden yılmadı, korkmadı, ona karşı gelen tarikatlar bile ona vız gelirdi. Bu yönü onun büyüğünü , küçüğünü bilmesine engel değildi. Ne mutlu ondan doğrudan veya dolaylı olarak ders almış olanlara...

Yattığı yer nurla dolsun. Allah gani gani rahmet eylesin...

*

Bunları okudukça Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamın sözleri geliyor aklıma..

" Kuran'ı Türkçe okusaydık , anlasaydık 125 bin İmam'a gerek kalmazdı "

Bu söz onun mu bilmiyorum ama yanlış bir düşünce de değil gibi geliyor bana. kalplerimizde yüce dinimizin Türkçe okunmasını ve Türkçe anlamının bilinmesi inanç huzurunu da beraber getireceğini tahmin ediyorum...

Sevgi ve saygılarımla.