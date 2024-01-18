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D-Smart’tan Web’e özel Aile-Spor Paketi kampanyası

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D-Smart’tan Web’e özel Aile-Spor Paketi kampanyası
D-Smart, web sitesinden yapılan aboneliklere özel bir “Aile Spor Paketi” kampanyası sunuyor. Kampanyada web sitesinden yapılan aboneliklere özel; çocuk, yaşam, spor, belgesel içeriklerinin yer aldığı Aile-Spor paketine sadece 99 TL’ye sahip olunabiliyor.

D-Smart, web sitesinden yapılan aboneliklere özel bir “Aile Spor Paketi” kampanyası sunuyor. Kampanyada web sitesinden yapılan aboneliklere özel; çocuk, yaşam, spor, belgesel içeriklerinin yer aldığı Aile-Spor paketine sadece 99 TL’ye sahip olunabiliyor.

D-Smart yeni bir kampanyaya imza attı. Web sitesinden yapılan aboneliklerde, 99 TL’ye “Aile Spor Paketi” alınabiliyor. “Aile Spor Paketi”yle beraber 2 ay “Mega Paket” ve abonelik süresince D-Smart GO da hediye olarak sunuluyor.

Zengin spor içeriklerinin bulunduğu D-Smart, Portekiz Ligi, Brezilya Ligi, Arjantin Ligi, İspanya Basketbol Ligi, Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr ve Fabinho’lu Al Ittihad takımlarının da yer aldığı Asya Şampiyonlar Ligi, AFC Cup, Almanya Kupası ve Asya Kupası’nın da maçlarına ulaşabileceğiniz tek adres olarak öne çıkıyor.

Kampanyanın hediyesi 2 aylık Mega Paket ve abonelik boyunca D-Smart GO

Kampanyada, en sevilen film ve diziler, belgeseller, sömestire neşe katan çizgi filmler ve merakla beklenen spor karşılaşmalarını dilediğiniz yerden izleyebileceğiz D-Smart GO abonelik boyunca kullanılabiliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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