Sermaye Piyasası Kurulu, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin halka arz olma talebine onay verdi. Peki, A1 Capital halka arz tarihleri ne zaman? A1 Capital halka arzı hangi bankalar veriyor? A1 Capital kaç lot verir? Detaylar haberimizde...

A1 Capital Halka Arz Tarihleri

A1 Capital halka arzı, 7 - 9 Haziran tarihleri arasında 3 gün süreyle devam edecek.

A1 Capital Hisse Hangi Bankalar Veriyor?

-A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

-Acar Menkul Değerler A.Ş.

-Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Alternatif Yatırım menkul Değerler A.Ş.

-Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

-Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Bizim Menkul Değerler A.Ş.

-Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

-Denizbank A.Ş.

-Fibabanka A.Ş.

-Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

-Garanti Bankası A.Ş.

-Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Global Menkul Değerler A.Ş.

-Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Halk Bankası A.Ş.

-ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-ING Özel Bankacılık şubeleri

-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-İş Bankası A.Ş.

-InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

-Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Odeabank A.Ş.

-Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Pay Menkul Değerler A.Ş.

-PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

-Prim Menkul Değerler A.Ş.

-QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Strateji Menkul Kıymetler A.Ş.

-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Şekerbank A.Ş.

-Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

-Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Vakıflar Bankası A.Ş.

-Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

-Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

-Ziraat Bankası A.Ş.

A1 Capital Kaç Lot Verir?

A1CAP A1 Capital halka arzında toplamda 35,000,000 Lot pay dağıtılacak. Dağıtılacak payların yüzde 25,93'ü halka açık olacak.

A1 Capital Fiyatı Eşit Mi Oransal Mı?

A1 Capital halka arz 25 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve satılan paylar, bireysel yatırımcılar ile şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. A1 Capital, halka arzda 35 milyon TL nominal değerli payları satışa sunacak. Şirket, izahnamede belirttiği üzere halka arz ile elde edilecek fonların tamamını işletme sermayesinde kullanmayı planlıyor.