2023'te alabileceğiniz en iyi televizyonlar hakkında merak uyandıran bir konuyla karşınızdayız. Hangi televizyon modeli sizce en iyi seçenek olabilir? İşte göz önünde bulundurmanız gereken birkaç seçenek:

Toshiba 43UA3A63DT:

Toshiba 4K Ultra HD Android TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video gibi popüler platformlara erişim sağlar. Dolby Audio desteği sayesinde yüksek kaliteli ses deneyimi sunar. HDMI ve USB girişleri ile farklı cihazları bağlamanızı sağlar.

Philips 50PUS8507/62:

Philips'ın 4K UHD LED Android TV'si, Ambilight teknolojisi ile TV izleme deneyimini daha sürükleyici hale getirir. Android TV işletim sistemi sayesinde uygulamaları kişiselleştirebilirsiniz. Dolby Vision ve Dolby Atmos ile mükemmel görüntü ve ses deneyimi sunar.

TCL 50P735:

TCL 50P735, uygun fiyatına göre en iyi 4K Ultra HD TV'lerden biridir. Google TV işletim sistemi ile zengin bir uygulama ortamı sunar. Dolby Vision ve Dolby Atmos ile üst düzey bir TV deneyimi sağlar.

Philips 50PUS8007/62:

4K UHD LED Android TV, harika görüntü ve ses kalitesi sunar. Ambilight özelliği ile izlediğiniz içeriği daha etkileyici hale getirir. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ile en iyi Android LED TV'lerden biridir.

TCL 50P725 4K UHD LED Android TV:

TCL 50P725, yüksek kaliteli bir Android TV deneyimi sunar. 4K Ultra HD görüntüleri ile keskin ve ayrıntılı görüntüler sağlar. Android işletim sistemi sayesinde binlerce uygulama ve oyun indirebilirsiniz. Dahili Wi-Fi ve Chromecast özelliği ile kablosuz bağlantı imkanı sunar. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ile etkileyici bir ses ve görüntü deneyimi sunar.

Yenigün Haber Merkezi