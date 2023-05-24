Sağlıklı bir toplum için fırsat eşitliği ilkesiyle çalışan Beko’nun kadınların ekonomik varlığının güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması için 2019 yılından beri sürdürdüğü 100 Kadın Bayi Projesi’nde belirlenen ilk hedef başarılarak bayi kadın sayısı 100’e ulaştı. Beko’nun 100’üncü kadın bayisi olan Aydan Akan’ın sahibi olduğu Akan Ticaret’in açılışı Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Burçin Girit, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve Beko Türkiye Satış Direktörü Burak Bilgisel’in katılımıyla gerçekleşti.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu “Koç Topluluğu olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin; bayilerimiz, servislerimiz, tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızı kapsayacak şekilde sağlanmasını amaçlıyoruz. 2019 yılında “Beko 100 Kadın Bayi” projesini başlattığımızda %1’i bile bulmayan bayi kadınların oranını %10’a yükselttik. 2022’de Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Action Coalition taahhütleri kapsamında belirlediğimiz hedefle 2026 yılına kadar Beko Kadın Bayi oranını %25’e çıkarmayı amaçlıyoruz. Beko 100 Kadın Bayi Projesi öncülüğünde bugün 100. bayisine ulaşan Beko’yu ve bu yolculukta bize eşlik eden tüm kadın bayilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Avrupa’nın önde gelen ev teknolojileri markalarından Beko, 100 Kadın Bayi Projesi kapsamında 110’uncu mağazasını İstanbul’da açtı. Aydan Akan’ın sahibi olduğu Akan Ticaret’e ait mağazanın açılış töreni Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Burçin Girit, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Beko Türkiye Satış Direktörü Burak Bilgisel ile Arçelik ve Beko üst yönetiminin katılımıyla gerçekleşti.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, şunları söyledi: “Koç Topluluğu olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin; bayilerimiz, servislerimiz, tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızı kapsayacak şekilde sağlanmasını amaçlıyoruz. 2019 yılında ‘Beko 100 Kadın Bayi’ projesini başlattığımızda %1’i bile bulmayan bayi kadınların oranını %10’a yükselttik. 2022’de Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Action Coalition taahhütleri kapsamında belirlediğimiz hedefle 2026 yılına kadar Beko Kadın Bayi oranını %25’e çıkarmayı amaçlıyoruz. Beko 100 Kadın Bayi Projesi öncülüğünde bugün 100. bayisine ulaşan Beko’yu ve bu yolculukta bize eşlik eden tüm kadın bayilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ