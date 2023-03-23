UĞURCAN ÇAKIR



EŞİYLE ALIŞVERİŞTE



Trabzonspor'un ve Türk Milli takımının başarılı futbolcusu Uğurcan Çakır, önceki gün eşi Kübra Çakır ile Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.Kısa bir alışveriş turunun ardından minik taraftarlar ile tek tek fotoğraf çekilen Çakır, ‘’Milli Takım için İstanbul’a geldik çalışmalara başladık’’ açıklamasında bulundu.



EMRE ALTUĞ



DOĞUM GÜNÜNDE YENİ ALBÜM



Başarılı şarkıcı Emre Altuğ geçtiğimiz gün oğlu Uzay ile Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.Oğlu Uzay ile birlikte alışveriş yaptıktan sonra günü yemek yiyerek tamamlayan Altuğ; ‘’14 Nisan doğum günüm. Benim için özel olan bu günde yeni albüm çıkıyor, ismini henüz açıklamıyoruz sürpriz olsun’’ dedi.



PINAR DENİZ



SET ARASI



Başarılı oyuncu Pınar Deniz önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve mağazaları dolaşıp kısa bir süre alışveriş yapan güzel oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyecek objektiflere poz verdi. Şık giyimi ve çıkarmadığı güneş gözlükleriyle mağazalar arasında tur atan başarılı oyuncu, gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmezken ‘’Set yoğunluğu var, burdan da sete gideceğim. Kısa bir mola için uğradım, aslında alışveriş için gelmedim ama gelmişken ihtiyacım olan birkaç bir şeyi de aldım’’ dedi.