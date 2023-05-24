Elektrikli otomobil pazarı hızla büyürken, otomobil üreticileri de bu alandaki rekabette yerlerini sağlamlaştırıyor. Bu bağlamda Mercedes-Benz, EQA 250+ ve EQB 250+ modellerinin yeni 190 beygirlik motor seçeneğini Türkiye'de satışa sundu. Bu yeni modeller, güçlü performanslarıyla olduğu kadar düşük Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimine giren fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Yeni Mercedes EQA 250+ ve EQB 250+ Türkiye'de Satışa Sunuldu

Mercedes'in elektrikli SUV modelleri EQA ve EQB, yeni 190 beygirlik motor seçeneği ile Türkiye'de satışa sunuldu. Bu yeni modeller, araçların güçlü motorlarıyla yüzde 10'luk ÖTV dilimine dahil olmalarıyla dikkat çekiyor.

Fiyatlandırma ve Özellikler

EQA 250+ AMG+ modelinin başlangıç fiyatı 1.462.500 TL iken, EQB 250+ AMG+ modelinin başlangıç fiyatı 1.510.000 TL. Bu yeni modeller 385 Nm tork üretebilen motorları ile öne çıkıyor. Ayrıca EQA 250+ 506 km ve EQB 250+ 481 kilometre menzil sunuyor.

Şarj Kapasitesi ve Batarya Bilgileri

EQA 250+ ve EQB 250+ modelleri, 11 kw AC ve 100 kw DC şarj kapasitesine sahip. Ayrıca, bu araçların batarya kapasitesi 70,5 kWh. Yaklaşık 35 dakika gibi kısa bir sürede %80 şarj doluluğuna ulaşabiliyorlar.

Geçmişteki Başarısı ve Gelecek Hedefleri

Mercedes'in EQA ve EQB modelleri ilk olarak geçen yıl Mayıs ayında Türkiye'ye geldi. Bu araçlar, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılarken tasarımları ve uzun menzilleri ile kısa sürede dikkat çekmişti. Mercedes, elektrikli güç aktarma sistemleri ve araç yazılımı teknolojisi ile sektörde lider olma hedefine doğru ilerliyor.

Yenigün Haber Merkezi